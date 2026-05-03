Curso básico de inglés y lengua de señas americana (ASL) (a partir de 13 años)

Acerca de este evento
Este curso de inglés básico y lengua de señas americana (ASL) está diseñado para estudiantes mayores de 13 años que estén listos para desarrollar su confianza y sus habilidades comunicativas mediante el fortalecimiento tanto del inglés como de la lengua de señas americana. Los estudiantes se centrarán en la comunicación cotidiana, el vocabulario, la lectura y las conversaciones de la vida real, mientras practican cómo expresar ideas con claridad y comprender a los demás. Participarán en debates, actividades interactivas y situaciones prácticas para desarrollar habilidades que puedan utilizar en la vida diaria. La clase ayuda a los estudiantes a ir más allá del nivel básico de la lengua de señas americana (ASL) mediante el desarrollo de una mayor comprensión, la comunicación bilingüe y la confianza a través de la práctica guiada y la interacción entre compañeros. Esta clase está dirigida por personas sordas y se imparte en inglés, lo que crea un ambiente accesible y acogedor para los nuevos alumnos.
Este curso de ciudadanía está diseñado para estudiantes mayores de 13 años que estén listos para desarrollar conocimientos, confianza y habilidades de comunicación a través del aprendizaje de la historia, la educación cívica y la vida cotidiana de los Estados Unidos. Los estudiantes explorarán temas como el gobierno, los derechos y las responsabilidades, la comunidad y el funcionamiento de los sistemas, mientras se realizan prácticas para debatir estas ideas utilizando la lengua de señas americana (ASL). Participarán en debates, actividades interactivas y situaciones de la vida real para comprender mejor el mundo que los rodea y expresar sus pensamientos con claridad. La clase ayuda a los estudiantes a ir más allá de la lengua de señas americana (ASL) al desarrollar una mayor comprensión, comunicación y confianza a través de la práctica guiada y la interacción entre compañeros. Esta clase está dirigida por personas sordas y se imparte en inglés, lo que crea un ambiente accesible y acogedor para los nuevos estudiantes.
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