Basics Of Life

"Básicos de Vida Lanzamiento – Mitin por la Justicia en la Vivienda, 15 de junio de 2025"

5151 State University Dr

Los Angeles, CA 90032, USA

Manifestación por la Justicia en la Vivienda de la URI – Evento de lanzamiento
Sé parte de la historia. Únete a Julio Guzmán y a líderes comunitarios para lanzar la Iniciativa de Derechos Universales (IRU): 500 viviendas, tribunales de justicia en materia de vivienda y una verdadera aplicación de los derechos humanos. Tu boleto de $10 = 100% para vivienda. Sin cargos. Sin trucos. Con cariño. La propina es opcional; no te la pierdas si tienes prisa. Envía un mensaje directo a @_BASICSOFLIFE para apoyar. Lugar: Teatro USU de Cal State LA (confirmado el 3 de abril).
