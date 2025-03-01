"Básicos de Vida Lanzamiento – Mitin por la Justicia en la Vivienda, 15 de junio de 2025"

Manifestación por la Justicia en la Vivienda de la URI – Evento de lanzamiento
$10
Sé parte de la historia. Únete a Julio Guzmán y a líderes comunitarios para lanzar la Iniciativa de Derechos Universales (IRU): 500 viviendas, tribunales de justicia en materia de vivienda y una verdadera aplicación de los derechos humanos. Tu boleto de $10 = 100% para vivienda. Sin cargos. Sin trucos. Con cariño. La propina es opcional; no te la pierdas si tienes prisa. Envía un mensaje directo a @_BASICSOFLIFE para apoyar. Lugar: Teatro USU de Cal State LA (confirmado el 3 de abril).
Sé parte de la historia. Únete a Julio Guzmán y a líderes comunitarios para lanzar la Iniciativa de Derechos Universales (IRU): 500 viviendas, tribunales de justicia en materia de vivienda y una verdadera aplicación de los derechos humanos. Tu boleto de $10 = 100% para vivienda. Sin cargos. Sin trucos. Con cariño. La propina es opcional; no te la pierdas si tienes prisa. Envía un mensaje directo a @_BASICSOFLIFE para apoyar. Lugar: Teatro USU de Cal State LA (confirmado el 3 de abril).
Añadir una donación para Basics Of Life
$
¿Sabías que? ¡Recaudamos fondos con Zeffy para asegurar que el 100% de tu compra vaya a nuestra misión!