BASZ 2nd Annual Go Go for a Cause

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• Diez (10) entradas VIP al evento
• Dos (2) botellas de champán
• Oportunidad de foto con la banda
• Reconocimiento público durante el evento
• Características dedicadas en redes sociales
• Publicidad promocional durante el evento
• Colocación de logotipo en programa digital
• Oportunidad de incluir artículos de marca (vasos, servilletas, etc.)
• Cinco (5) entradas VIP al evento
• Colocación de logotipo en materiales del evento
• Reconocimiento durante el evento
• Menciones dedicadas en redes sociales
• Colocación de logotipo en estaciones de refrigerios
• Oportunidad de incluir artículos de marca
• Dos (2) entradas al evento
• Listado destacado en el programa digital
• Dos (2) menciones en redes sociales
• Reconocimiento durante el evento
• Una (1) entrada al evento
• Listado de nombre en el programa digital
• Una (1) mención en redes sociales
• Reconocimiento durante el evento
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