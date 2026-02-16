BASZ 2nd Annual Go Go for a Cause

Patrocinador de Perla $1,200

Este es un boleto de grupo, incluye 10 boletos

• Diez (10) entradas VIP al evento • Dos (2) botellas de champán • Oportunidad de foto con la banda • Reconocimiento público durante el evento • Características dedicadas en redes sociales • Publicidad promocional durante el evento • Colocación de logotipo en programa digital • Oportunidad de incluir artículos de marca (vasos, servilletas, etc.) • Diez (10) entradas VIP al evento • Dos (2) botellas de champán • Oportunidad de foto con la banda • Reconocimiento público durante el evento • Características dedicadas en redes sociales • Publicidad promocional durante el evento • Colocación de logotipo en programa digital • Oportunidad de incluir artículos de marca (vasos, servilletas, etc.) Más detalles...