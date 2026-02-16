Beta Alpha Sigma Zeta Chapter Zeta Phi Beta Sorority Incorporated

Organizado por

Beta Alpha Sigma Zeta Chapter Zeta Phi Beta Sorority Incorporated

BASZ 2nd Annual Go Go for a Cause

Ballenger Creek

MD 21703, USA

Entrada General
$55

Disfruta del programa completo con acceso a todas las actividades principales.

Patrocinador de Perla
$1,200
Este es un boleto de grupo, incluye 10 boletos

• Diez (10) entradas VIP al evento

• Dos (2) botellas de champán

• Oportunidad de foto con la banda

• Reconocimiento público durante el evento

• Características dedicadas en redes sociales

• Publicidad promocional durante el evento

• Colocación de logotipo en programa digital

• Oportunidad de incluir artículos de marca (vasos, servilletas, etc.)

Patrocinador de Cristal
$600
Este es un boleto de grupo, incluye 5 boletos

• Cinco (5) entradas VIP al evento

• Colocación de logotipo en materiales del evento

• Reconocimiento durante el evento

• Menciones dedicadas en redes sociales

• Colocación de logotipo en estaciones de refrigerios

• Oportunidad de incluir artículos de marca

Patrocinador de Paloma
$300
Este es un boleto de grupo, incluye 2 boletos

• Dos (2) entradas al evento

• Listado destacado en el programa digital

• Dos (2) menciones en redes sociales

• Reconocimiento durante el evento

Patrocinador Azul
$100

• Una (1) entrada al evento

• Listado de nombre en el programa digital

• Una (1) mención en redes sociales

• Reconocimiento durante el evento

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