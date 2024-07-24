Subasta silenciosa de salida de golf inaugural del PVWC
4 palcos del club en Wrigley Field
$300
Puja inicial
¡Esta es una oportunidad única para disfrutar de los Cachorros en Friendly Confines con lujo! ¡¡No te quedes sin estas entradas!! Este paquete incluye 4 palcos del club para ver a los Chicago Cubs en Wrigley Field. El ganador recibirá 4 boletos para Club Box Seat para un partido en casa de los Chicago Cubs en 2024 o 2025. El ganador debe comunicarse con RILCO para obtener una lista de fechas de juegos disponibles. RILCO asegurará cuatro boletos e informará al ganador de la fecha del juego otorgado. Luego, el ganador del certificado debe comunicarse con Craig Wagner (RILCO) al 309-314-4620 o [email protected] y proporcionar el número de certificado para canjear los boletos. Este paquete es generosamente donado por Craig Wagner y está valorado en $1000.
¡Esta es una oportunidad única para disfrutar de los Cachorros en Friendly Confines con lujo! ¡¡No te quedes sin estas entradas!! Este paquete incluye 4 palcos del club para ver a los Chicago Cubs en Wrigley Field. El ganador recibirá 4 boletos para Club Box Seat para un partido en casa de los Chicago Cubs en 2024 o 2025. El ganador debe comunicarse con RILCO para obtener una lista de fechas de juegos disponibles. RILCO asegurará cuatro boletos e informará al ganador de la fecha del juego otorgado. Luego, el ganador del certificado debe comunicarse con Craig Wagner (RILCO) al 309-314-4620 o [email protected] y proporcionar el número de certificado para canjear los boletos. Este paquete es generosamente donado por Craig Wagner y está valorado en $1000.
2-Boletos de fútbol IA vs NE
$50
Puja inicial
Prepárate para un juego emocionante con estas increíbles entradas Iowa Hawkeye vs Nebraska. Los asientos están en la Sección 124, Fila 64 y ofrecen la comodidad de 2 asientos acolchados con respaldos. Estos boletos son para el Senior Day/Pioneer Heroes Game en el icónico Kinnick Stadium en Iowa City. El partido tendrá lugar el viernes 29 de noviembre de 2024 a las 18:30 horas. Generosamente donados por Chris Cournoyer, estos boletos están valorados en $200.
Prepárate para un juego emocionante con estas increíbles entradas Iowa Hawkeye vs Nebraska. Los asientos están en la Sección 124, Fila 64 y ofrecen la comodidad de 2 asientos acolchados con respaldos. Estos boletos son para el Senior Day/Pioneer Heroes Game en el icónico Kinnick Stadium en Iowa City. El partido tendrá lugar el viernes 29 de noviembre de 2024 a las 18:30 horas. Generosamente donados por Chris Cournoyer, estos boletos están valorados en $200.
Equipo de caza mayor y Aselkon
$300
Puja inicial
¿Estás buscando prepararte para el aire libre? Dillon Carew de Big Game y Carew Landscaping está donando generosamente dos acogedoras sudaderas de Big Game para mantenerte abrigado, junto con un elegante sombrero de Big Game para completar tu look. Pero eso no es todo: este paquete también le brinda la opción de elegir una de las cinco escopetas Aselkon de primera línea. ¡No te pierdas este paquete increíblemente generoso valorado en $1000!
¿Estás buscando prepararte para el aire libre? Dillon Carew de Big Game y Carew Landscaping está donando generosamente dos acogedoras sudaderas de Big Game para mantenerte abrigado, junto con un elegante sombrero de Big Game para completar tu look. Pero eso no es todo: este paquete también le brinda la opción de elegir una de las cinco escopetas Aselkon de primera línea. ¡No te pierdas este paquete increíblemente generoso valorado en $1000!
¡2 asientos en primera fila para un Big 10 Dual de tu elección!
$50
Puja inicial
¡Experimente la emoción de ver a los Hawkeye Wrestlers de cerca y personalmente! ¡Tendrás la oportunidad de estar tan cerca de la acción que incluso podrás estrechar la mano de los luchadores! ¡La familia Miller está donando generosamente 2 asientos de primera fila a un Hawkeye Wrestling Big 10 Dual de tu elección en el icónico Carver-Hawkeye Arena! ¡¡No te pierdas esta oportunidad invaluable!!
¡Experimente la emoción de ver a los Hawkeye Wrestlers de cerca y personalmente! ¡Tendrás la oportunidad de estar tan cerca de la acción que incluso podrás estrechar la mano de los luchadores! ¡La familia Miller está donando generosamente 2 asientos de primera fila a un Hawkeye Wrestling Big 10 Dual de tu elección en el icónico Carver-Hawkeye Arena! ¡¡No te pierdas esta oportunidad invaluable!!
Sesiones privadas de 3 a 1 hora con el ex luchador de IA Tyler Clark
$50
Puja inicial
Durante su primer año en IA State, ocupó el cuarto lugar en el Campeonato Big 12. En su segundo año, logró un récord de 25-8, asegurando el segundo lugar en el Campeonato Midlands y el segundo lugar en el Campeonato Big 12. Fue honrado con el título de segundo equipo All-Academic de Big 12. En su tercer año, se transfirió a IA. En su último año en IA, logró un récord de 17-3, asegurando el cuarto lugar en Midlands, el segundo lugar en Lindenwood y ganando los torneos Grand View y Duhawk Open. Además, fue nombrado Académico All-Big Ten. Aprenda de Tyler Clark lo que se necesita para ser un luchador en IA. Oportunidad impagable.
Durante su primer año en IA State, ocupó el cuarto lugar en el Campeonato Big 12. En su segundo año, logró un récord de 25-8, asegurando el segundo lugar en el Campeonato Midlands y el segundo lugar en el Campeonato Big 12. Fue honrado con el título de segundo equipo All-Academic de Big 12. En su tercer año, se transfirió a IA. En su último año en IA, logró un récord de 17-3, asegurando el cuarto lugar en Midlands, el segundo lugar en Lindenwood y ganando los torneos Grand View y Duhawk Open. Además, fue nombrado Académico All-Big Ten. Aprenda de Tyler Clark lo que se necesita para ser un luchador en IA. Oportunidad impagable.
Sesiones privadas de 3 a 1 hora con el entrenador de lucha libre de PV Wes Hand
$50
Puja inicial
Nuestro propio entrenador en jefe de PV Wrestling, Wes Hand, es dos veces campeón de Fargo, tres veces IA State Placer, campeón del estado de Iowa, dos veces All American y subcampeón de la NCAA, y tiene 8 años de experiencia como entrenador D1. Coach Hand dona generosamente 3 sesiones privadas de una hora para entusiastas de la lucha libre. Esta es una oportunidad invaluable para aprender de uno de los mejores.
Nuestro propio entrenador en jefe de PV Wrestling, Wes Hand, es dos veces campeón de Fargo, tres veces IA State Placer, campeón del estado de Iowa, dos veces All American y subcampeón de la NCAA, y tiene 8 años de experiencia como entrenador D1. Coach Hand dona generosamente 3 sesiones privadas de una hora para entusiastas de la lucha libre. Esta es una oportunidad invaluable para aprender de uno de los mejores.
Sesiones privadas con la leyenda de UFC Jens Pulver y guantes firmados
$100
Puja inicial
Jens Pulver, el primer campeón de peso ligero de UFC en defender el título en la historia de UFC y miembro del Salón de la Fama de UFC, donará tres sesiones de entrenamiento privadas de una hora y recuerdos. Fue el primer peso ligero en encabezar un evento de UFC contra BJ Penn y cuartofinalista del Gran Premio de peso ligero en Pride Fighting Championship en 2005. Jens también es uno de los dos únicos campeones de peso ligero de UFC que compiten en PRIDE FC. También participó en las peleas World Extreme Cage y tuvo un combate notable del año contra BJ Penn el 11 de enero de 2002. Además, fue semifinalista en el Gran Premio de Peso Gallo del One FC. ¡No solo recibirás sesiones privadas con Jens, sino que también recibirás guantes firmados por otras leyendas de UFC como BJ Penn, Robbie Lawler, John McCarthy, Tony Frykland, Jeremy Horn y el propio Jens! No pierdas esta oportunidad invaluable.
Jens Pulver, el primer campeón de peso ligero de UFC en defender el título en la historia de UFC y miembro del Salón de la Fama de UFC, donará tres sesiones de entrenamiento privadas de una hora y recuerdos. Fue el primer peso ligero en encabezar un evento de UFC contra BJ Penn y cuartofinalista del Gran Premio de peso ligero en Pride Fighting Championship en 2005. Jens también es uno de los dos únicos campeones de peso ligero de UFC que compiten en PRIDE FC. También participó en las peleas World Extreme Cage y tuvo un combate notable del año contra BJ Penn el 11 de enero de 2002. Además, fue semifinalista en el Gran Premio de Peso Gallo del One FC. ¡No solo recibirás sesiones privadas con Jens, sino que también recibirás guantes firmados por otras leyendas de UFC como BJ Penn, Robbie Lawler, John McCarthy, Tony Frykland, Jeremy Horn y el propio Jens! No pierdas esta oportunidad invaluable.
Visita guiada personal del Capitolio de Iowa
$100
Puja inicial
¡Ven y experimenta una visita guiada personal al Capitolio del estado de Iowa con el senador Chris Cournoyer, incluida una visita a la cima de la cúpula! ¡No te pierdas esta oportunidad invaluable!
¡Ven y experimenta una visita guiada personal al Capitolio del estado de Iowa con el senador Chris Cournoyer, incluida una visita a la cima de la cúpula! ¡No te pierdas esta oportunidad invaluable!
1/4 de carne de res de primera calidad
$300
Puja inicial
Hand Family Angus donará 1/4 de una vaca para ser procesada en septiembre en Baetke Custom Cuts en Long Grove, IA. Los cortes incluirán Ribeye, T-bone, Porterhouse, Solomillo, Chuck Roast, Carne Molida, Pechuga, Short Ribs, etc. Valorados en $750.
Hand Family Angus donará 1/4 de una vaca para ser procesada en septiembre en Baetke Custom Cuts en Long Grove, IA. Los cortes incluirán Ribeye, T-bone, Porterhouse, Solomillo, Chuck Roast, Carne Molida, Pechuga, Short Ribs, etc. Valorados en $750.
1/4 de carne de res de primera calidad
$300
Puja inicial
Hand Family Angus donará 1/4 de una vaca para ser procesada en septiembre en Baetke Custom Cuts en Long Grove, IA. Los cortes incluirán Ribeye, T-bone, Porterhouse, Solomillo, Chuck Roast, Carne Molida, Pechuga, Short Ribs, etc. Valorados en $750.
Hand Family Angus donará 1/4 de una vaca para ser procesada en septiembre en Baetke Custom Cuts en Long Grove, IA. Los cortes incluirán Ribeye, T-bone, Porterhouse, Solomillo, Chuck Roast, Carne Molida, Pechuga, Short Ribs, etc. Valorados en $750.
Sesiones privadas de 3 a 1 horas con Eric Juergens
$50
Puja inicial
Eric Juergens, miembro del Salón de la Fama de la Lucha Libre de Iowa en 2006, donará generosamente tres sesiones privadas de una hora. Eric dirige Young Guns y tiene una amplia experiencia en lucha libre, comenzando en Maquoketa High School y culminando en la Universidad de Iowa. Es dos veces campeón de la NCAA, dos veces campeón del Big Ten, cuatro veces All-American y dos veces Atleta Masculino del Año de Iowa. ¡No pierdas esta oportunidad de aprender de uno de los mejores!
Eric Juergens, miembro del Salón de la Fama de la Lucha Libre de Iowa en 2006, donará generosamente tres sesiones privadas de una hora. Eric dirige Young Guns y tiene una amplia experiencia en lucha libre, comenzando en Maquoketa High School y culminando en la Universidad de Iowa. Es dos veces campeón de la NCAA, dos veces campeón del Big Ten, cuatro veces All-American y dos veces Atleta Masculino del Año de Iowa. ¡No pierdas esta oportunidad de aprender de uno de los mejores!
¿Sabías que? ¡Recaudamos fondos con Zeffy para asegurar que el 100% de tu compra vaya a nuestra misión!