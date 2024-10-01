Woman Heal Thy Soul Conference

Virtual Conference

Standard admission
$59
This ticket is standard ticket. Ticket Price includes: - Admission into 2 day Virtual conference - Access to Breakout sessions - Conference eBook - Raffle entry Note: Your ticket purchase is tax-deductible as Women's Healing and Empowerment Network Inc. is a 501(c)(3) nonprofit organization.
VIP Admission
$99
This is VIP ticket. Ticket Price includes: - Admission into 2 day Virtual conference - VIP SWAG Bag (will be mailed) - Access to Breakout sessions - Conference T-shirt - Woman Heal Thy Soul Book Note: Your ticket purchase is tax-deductible as Women's Healing and Empowerment Network Inc. is a 501(c)(3) nonprofit organization.
Standard admission + T - shirt
$75
This ticket is a standard ticket with a T-shirt. Ticket Price includes: - Admission into 2 day Virtual Conference - SWAG Bag - Access to Breakout sessions - Woman Heal Thy Soul T-shirt (Note: Your ticket purchase is tax-deductible as Women's Healing and Empowerment Network Inc. is a 501(c)(3) nonprofit organization.
Standard Admission for 1 DAY (Friday, May 23rd)
$34.50
This ticket is a 1 DAY standard ticket. Ticket Price includes: - Admission into 1 day Virtual Conference - Access to Breakout sessions (Note: Your ticket purchase is tax-deductible as Women's Healing and Empowerment Network Inc. is a 501(c)(3) nonprofit organization.
Standard Admission + T-shirt 1 DAY (May 23rd)
$49.50
This ticket is a 1 DAY standard ticket. Ticket Price includes: - Admission into 1 day Virtual Conference - Access to Breakout sessions - Conference T-shirt (Note: Your ticket purchase is tax-deductible as Women's Healing and Empowerment Network Inc. is a 501(c)(3) nonprofit organization.
Standard Admission for 1 DAY (Saturday, May 24th)
$34.50
This ticket is a 1 DAY standard ticket. Ticket Price includes: - Admission into 1 day Virtual Conference - Access to Breakout sessions (Note: Your ticket purchase is tax-deductible as Women's Healing and Empowerment Network Inc. is a 501(c)(3) nonprofit organization.
SPONSORED STANDARD ADMISSION
free
This ticket is standard ticket. Ticket Price includes: - Admission into 2 day Virtual conference - Access to Breakout sessions - Conference eBook - Raffle entry
addExtraDonation

$

common:zeffyTipDisclaimerTicketing