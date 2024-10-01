This ticket is standard ticket.
Ticket Price includes:
- Admission into 2 day Virtual conference
- Access to Breakout sessions
- Conference eBook
- Raffle entry
Note: Your ticket purchase is tax-deductible as Women's Healing and Empowerment Network Inc. is a 501(c)(3) nonprofit organization.
VIP Admission
$99
This is VIP ticket.
Ticket Price includes:
- Admission into 2 day Virtual conference
- VIP SWAG Bag (will be mailed)
- Access to Breakout sessions
- Conference T-shirt
- Woman Heal Thy Soul Book
Note: Your ticket purchase is tax-deductible as Women's Healing and Empowerment Network Inc. is a 501(c)(3) nonprofit organization.
Standard admission + T - shirt
$75
This ticket is a standard ticket with a T-shirt.
Ticket Price includes:
- Admission into 2 day Virtual Conference
- SWAG Bag
- Access to Breakout sessions
- Woman Heal Thy Soul T-shirt
(Note: Your ticket purchase is tax-deductible as Women's Healing and Empowerment Network Inc. is a 501(c)(3) nonprofit organization.
Standard Admission for 1 DAY (Friday, May 23rd)
$34.50
This ticket is a 1 DAY standard ticket.
Ticket Price includes:
- Admission into 1 day Virtual Conference
- Access to Breakout sessions
(Note: Your ticket purchase is tax-deductible as Women's Healing and Empowerment Network Inc. is a 501(c)(3) nonprofit organization.
Standard Admission + T-shirt 1 DAY (May 23rd)
$49.50
This ticket is a 1 DAY standard ticket.
Ticket Price includes:
- Admission into 1 day Virtual Conference
- Access to Breakout sessions
- Conference T-shirt
(Note: Your ticket purchase is tax-deductible as Women's Healing and Empowerment Network Inc. is a 501(c)(3) nonprofit organization.
Standard Admission for 1 DAY (Saturday, May 24th)
$34.50
This ticket is a 1 DAY standard ticket.
Ticket Price includes:
- Admission into 1 day Virtual Conference
- Access to Breakout sessions
(Note: Your ticket purchase is tax-deductible as Women's Healing and Empowerment Network Inc. is a 501(c)(3) nonprofit organization.
SPONSORED STANDARD ADMISSION
free
This ticket is standard ticket.
Ticket Price includes:
- Admission into 2 day Virtual conference
- Access to Breakout sessions
- Conference eBook
- Raffle entry
