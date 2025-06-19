Sé nuestro patrocinador.

Ubicación privilegiada del logo de la empresa en todos los materiales y promociones del evento (impresos y digitales)
Reconocimiento especial en todos los eventos de la campaña
Logo destacado en la Revista y Sitio Web de la Feria Internacional del Libro
Invitación para 5 invitados a asistir a un evento especial de reconocimiento a patrocinadores
🥈 Patrocinador Plata
$2,000
Logo de la empresa destacado en la Revista y Sitio Web de la Feria Internacional del Libro
Reconocimiento en todos los eventos de la campaña
Invitación para 4 invitados al evento de reconocimiento a patrocinadores
🥉 Patrocinador Bronce
$1,000
Nombre/Logo de la empresa destacado en la Revista de la Feria Internacional del Libro
Reconocimiento en los eventos de la campaña
Invitación para 2 invitados al evento de reconocimiento a patrocinadores
