Detroit’s Love Peace and Light Foundation

Organizado por

Detroit’s Love Peace and Light Foundation

Acerca de este evento

Se la Razón de que la Juventud de Detroit se Sienta Empoderada.

2751 Robert Bradby Dr

Detroit, MI 48207, USA

Admisión General
Gratuito

Disfruta del programa completo con acceso a todas las actividades principales.

Child-General Admission
Gratuito

Enjoy the full program with access to all main activities.

Admisión de Apoyo
$10

Incluye la entrada al evento + ayuda a financiar alimentos, suministros y actividades para los jóvenes de Detroit

Entrada Patrocinador de la Comunidad
$25

Entra gratis, dona si puedes. Esta entrada ayuda a hacer posible el día para las familias locales.

Apoyo VIP
$100

Destácate como un campeón de la comunidad.

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