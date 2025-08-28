Festival de Otoño de Bear Creek Elementary!

Organizado por
Acerca de este evento
$1 per ticket. For every $20 spent on tickets, you receive 5 tickets free! Tickets can be used to play games and purchase food/snacks and drinks.
$1 per ticket. For every $20 spent on tickets, you receive 5 tickets free! Tickets can be used to play games and purchase food/snacks and drinks.
$1 per ticket. For every $20 spent on tickets, you receive 5 tickets free! Tickets can be used to play games and purchase food/snacks and drinks.
$1 per ticket. For every $20 spent on tickets, you receive 5 tickets free! Tickets can be used to play games and purchase food/snacks and drinks.
$1 per ticket. For every $20 spent on tickets, you receive 5 tickets free! Tickets can be used to play games and purchase food/snacks and drinks.
$
¿Sabías que? ¡Recaudamos fondos con Zeffy para asegurar que el 100% de tu compra vaya a nuestra misión!