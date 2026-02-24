2do Torneo Anual Beaver Creek Open

Acerca de este evento
¡Celebra el día con nosotros en la recepción posterior a la competición! Disfruta de una tarde relajada conectando con jugadores, amigos y seguidores después del torneo.
Esta entrada proporciona acceso solo a la recepción y no incluye la participación en el torneo.
Join us for a morning of pickleball from 8:30 AM to 11:30 AM. Only 24 spots are available, so be sure to reserve yours. Carpooling is encouraged, and early check-in at 7:30 AM is recommended if you’d like to enjoy breakfast or warm up before play.
Join us for an afternoon of pickleball from 12:30 PM to 3:30 PM. Only 24 spots are available, so be sure to reserve yours. Carpooling is encouraged, and early check-in at 7:30 AM is recommended if you’d like to enjoy breakfast or warm up before play.
Join us for a morning of tennis from 8:30 AM to 11:30 AM. Only 20 spots are available, so be sure to reserve yours. Carpooling is encouraged, and early check-in at 7:30 AM is recommended if you’d like to enjoy breakfast or warm up before play.
Join us for an afternoon of tennis from 12:30 PM to 3:30 PM. Only 20 spots are available, so be sure to reserve yours. Carpooling is encouraged, and early check-in at 7:30 AM is recommended if you’d like to enjoy breakfast or warm up before play.
Join us for a morning of pickleball from 8:00 AM to 11:00 AM. Only 24 spots are available, so be sure to reserve yours. Carpooling is encouraged, and early check-in at 7:30 AM is recommended if you’d like to enjoy breakfast or warm up before play.
Únete a nosotros para una mañana de tenis de 8:00 a 11:00. Solo hay disponibles 20 lugares, así que asegúrate de reservar el tuyo. Se recomienda el uso de transporte compartido y la llegada temprana a las 7:30 si deseas disfrutar de un desayuno o calentar antes de jugar.
Didn’t find an available ticket? Join the waitlist here. After signing up, please email Leo ([email protected]) with your preferred day, time, and level.
$
¿Sabías que? ¡Recaudamos fondos con Zeffy para asegurar que el 100% de tu compra vaya a nuestra misión!