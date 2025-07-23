Jefferson Marine Science Elementary Parent Teacher Organization

Jefferson Marine Science Elementary Parent Teacher Organization

<p>¡Conviértase en miembro de JMSE PTO HOY!</p>

Membresía Estándar
$30

Anual

 Miembro Estándar - $30

  • Membresía general de la PTO
  • Derecho de voto en todas las reuniones de la PTO
  • Invitaciones a comités de planificación y discusiones especiales exclusivas para miembros

Perfecto para familias que desean estar informadas e involucradas.

Membresía de Apoyo
$50

Anual

🔵 Miembro de Apoyo - $50

Sugerido para miembros de la PTO que se ofrecen como voluntarios en eventos
Incluye todos los beneficios del Miembro Estándar, además de:

  • 1 Camiseta Oficial de la PTO
  • Más oportunidades para participar a través de roles de voluntariado

¡Ideal para los ayudantes activos que aman apoyar el espíritu escolar!

Membresía de Campeón
$125

Anual

🟣 Miembro Campeón - $125

Incluye todos los beneficios del Miembro de Apoyo, además de:

  • Entrada gratuita para sus hijos en los 3 principales eventos escolares organizados por la PTO:
    • 🍂 Fiesta de la Cosecha
    • ❄️ Baile de Invierno
    • 🌸 Fiesta de Primavera
  • Registro prioritario para actividades familiares con capacidad limitada

¡Perfecto para familias que buscan tener un impacto significativo y disfrutar de todas las ventajas!

