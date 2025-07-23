<p>¡Conviértase en miembro de JMSE PTO HOY!</p>

🔵 Miembro de Apoyo - $50

Sugerido para miembros de la PTO que se ofrecen como voluntarios en eventos

Incluye todos los beneficios del Miembro Estándar, además de:

1 Camiseta Oficial de la PTO

Más oportunidades para participar a través de roles de voluntariado

¡Ideal para los ayudantes activos que aman apoyar el espíritu escolar!