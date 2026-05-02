Conviértete en miembro. Sé parte del impacto.

Ofrecido por
Acerca de las afiliaciones
Mensual
Un punto de partida significativo para apoyar los programas de NLAT y su impacto en la comunidad.
Mensual
Profundiza tu impacto y ayuda a expandir el acceso a las artes para jóvenes y miembros de la comunidad.
Mensual
Apoya el crecimiento de programas más grandes y ayuda a mantener talleres gratuitos y oportunidades creativas.
Mensual
Invierte en el futuro de NLAT y ayuda a construir programas a largo plazo como el Programa de Formación de la Crew del Escenario.
¿No estás seguro de qué nivel elegir? Elige tu propia cantidad y apoya a NLAT de una manera que funcione para ti.
¿Sabías que? ¡Recaudamos fondos con Zeffy para asegurar que el 100% de tu compra vaya a nuestra misión!