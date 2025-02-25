Beebe Home & School Association: Subasta Silenciosa - Experiencias de Maestros

Organizado por
Acerca de este evento
Puja inicial
Puja inicial
El ganador de cada clase se unirá a los maestros de jardín de infancia para un almuerzo especial de pizza en Beebe. ¡Fecha a acordar (un viernes).
Puja inicial
Puja inicial
Puja inicial
Puja inicial
Puja inicial
Puja inicial
Puja inicial
Puja inicial
Puja inicial
Puja inicial
Puja inicial
Puja inicial
Puja inicial
Puja inicial
Puja inicial
Puja inicial
Puja inicial
Cada maestro de cuarto grado organizará un almuerzo con pizza para 1 ganador y 3 amigos (los amigos pueden ser de otras clases de cuarto grado). Fecha por determinar, el almuerzo será de 11:45 a 12:30.
Puja inicial
Cada maestro de 4º grado organizará un almuerzo de pizza para 1 ganador y 3 amigos (los amigos pueden ser de otras clases de 4º grado). Fecha por confirmar, el almuerzo será de 11:45 a 12:30.
Puja inicial
Puja inicial
Puja inicial
Puja inicial
Puja inicial
Puja inicial
Puja inicial
Puja inicial
Puja inicial
Puja inicial
Puja inicial
Puja inicial
Puja inicial
Puja inicial
Puja inicial
¡Los robots Sphero son más que solo un robot! Son programables a través de una aplicación y están diseñados para inspirar la creatividad y la curiosidad a través de la codificación y el juego.
¡Cada ganador puede elegir a 1 amigo para unirse a ellos en la biblioteca Beebe para esta actividad especial!
La actividad se llevará a cabo el viernes 21 de marzo a las 7:30 am.
Puja inicial
Puja inicial
Puja inicial
¡Los robots Sphero son más que solo un robot! Son programables a través de una aplicación y están diseñados para inspirar creatividad y curiosidad a través de la codificación y el juego.
¡Cada ganador puede elegir a un amigo para unirse a ellos en la biblioteca Beebe para esta actividad especial!
La actividad tendrá lugar el viernes 21 de marzo a las 7:30 a.m.
Puja inicial
¡Los robots Sphero son más que solo un robot! Son programables a través de una aplicación y están diseñados para inspirar la creatividad y la curiosidad a través de la codificación y el juego.
¡Cada ganador puede elegir a 1 amigo para que se les una en la biblioteca Beebe para esta actividad especial!
La actividad tendrá lugar el viernes 21 de marzo a las 7:30 am.
Puja inicial
Puja inicial
Puja inicial
Puja inicial
Puja inicial
Puja inicial
¿Sabías que? ¡Recaudamos fondos con Zeffy para asegurar que el 100% de tu compra vaya a nuestra misión!