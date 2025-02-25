Beebe Home & School Association: Subasta Silenciosa - Experiencias de Maestros

¡Los robots Sphero son más que solo un robot! Son programables a través de una aplicación y están diseñados para inspirar la creatividad y la curiosidad a través de la codificación y el juego.

¡Cada ganador puede elegir a 1 amigo para unirse a ellos en la biblioteca Beebe para esta actividad especial!

La actividad se llevará a cabo el viernes 21 de marzo a las 7:30 am.