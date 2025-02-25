Beebe Home & School Association

Organizado por

Beebe Home & School Association

Acerca de este evento

Ventas cerradas

Beebe Home & School Association: Subasta Silenciosa - Experiencias de Maestros

Kindergarten - LOUIS - Almuerzo de Pizza item
Kindergarten - LOUIS - Almuerzo de Pizza
$5

Puja inicial

Ganador de cada aula se unirá a los Maestros de Kindergarten para un almuerzo de pizza muy especial en Beebe. ¡Fecha por acordar (un viernes).
<p>Jardín de infancia - MALONEY - Almuerzo de pizza</p> item
<p>Jardín de infancia - MALONEY - Almuerzo de pizza</p>
$5

Puja inicial

El ganador de cada clase se unirá a los maestros de jardín de infancia para un almuerzo especial de pizza en Beebe. ¡Fecha a acordar (un viernes).

Kindergarten - MANRIQUE - Almuerzo de Pizza item
Kindergarten - MANRIQUE - Almuerzo de Pizza
$5

Puja inicial

Ganador de cada salón se unirá a los profesores de Kindergarten para un almuerzo de pizza muy especial en Beebe. Fecha por acordar (un viernes).
Kindergarten - NETHERCOT - Almuerzo de Pizza item
Kindergarten - NETHERCOT - Almuerzo de Pizza
$5

Puja inicial

Ganador de cada aula se unirá a los Maestros de Kindergarten para un almuerzo de pizza muy especial en Beebe. Fecha por acordar (en un viernes).
Primer Grado - ALVAREZ - Almuerzo de Pizza item
Primer Grado - ALVAREZ - Almuerzo de Pizza
$5

Puja inicial

Winner from each classroom will join the First Grade Teachers for a pizza party during first grade lunch with cookies and games! Date to be agreed upon. Ganador de cada aula se unirá a los maestros de primer grado para una fiesta de pizza durante el almuerzo de primer grado, ¡con galletas y juegos! Fecha a convenir.
Primer grado - NEBOR - Almuerzo de pizza item
Primer grado - NEBOR - Almuerzo de pizza
$5

Puja inicial

Winner from each classroom will join the First Grade Teachers for a pizza party during first grade lunch with cookies and games! Date to be agreed upon. Ganador de cada clase se unirá a los Maestros de Primer Grado para una fiesta de pizza durante el almuerzo de primer grado con galletas y juegos. Fecha a convenir.
Primer Grado - QUINN - Almuerzo de Pizza item
Primer Grado - QUINN - Almuerzo de Pizza
$5

Puja inicial

Ganador de cada clase se unirá a los maestros de primer grado para una fiesta de pizza durante el almuerzo de primer grado con galletas y juegos! Fecha por acordar.
First Grade - SCHMIDT - Almuerzo de Pizza item
First Grade - SCHMIDT - Almuerzo de Pizza
$5

Puja inicial

El ganador de cada clase se unirá a los maestros de primer grado para una fiesta de pizza durante el almuerzo de primer grado con galletas y juegos. ¡Fecha a convenir!
Segundo Grado - BERTRAM - Donas y Risas! item
Segundo Grado - BERTRAM - Donas y Risas!
$5

Puja inicial

Un ganador de cada clase se unirá a los maestros de segundo grado para disfrutar de donas y jugar un juego de mesa antes de la escuela. La fecha es el martes 25 de marzo a las 7:40 a. m.
Segundo Grado - CONSIDINE - ¡Donas y Risas! item
Segundo Grado - CONSIDINE - ¡Donas y Risas!
$5

Puja inicial

Un ganador de cada clase se unirá a los maestros de segundo grado para Donuts y jugará un juego de mesa antes de la escuela. La fecha es el martes 25 de marzo a las 7:40 am.
Segundo Grado - DUMLER - ¡Donas y Risas! item
Segundo Grado - DUMLER - ¡Donas y Risas!
$5

Puja inicial

Un ganador de cada clase se unirá a los maestros de segundo grado para Donuts y jugar un juego de mesa antes de la escuela. La fecha es el martes, 25 de marzo a las 7:40 a.m.
Segundo Grado - ENGELDAHL -Donas y Risas! item
Segundo Grado - ENGELDAHL -Donas y Risas!
$5

Puja inicial

One winner from each classroom will join the Second Grade Teachers for Donuts and play a board game before school! Date is Tuesday March 25th @ 7:40am.
Segundo Grado - JIMENEZ - Donas y Risitas! item
Segundo Grado - JIMENEZ - Donas y Risitas!
$5

Puja inicial

Un ganador de cada clase se unirá a los Maestros de Segundo Grado para Donas y jugar un juego de mesa antes de la escuela. La fecha es el martes 25 de marzo a las 7:40 am.
Segundo Grado - VELEZ - Donas y Risas! item
Segundo Grado - VELEZ - Donas y Risas!
$5

Puja inicial

Un ganador de cada aula se unirá a los maestros de segundo grado para disfrutar de donas y jugar un juego de mesa antes de la escuela. La fecha es el martes 25 de marzo a las 7:40 a.m.
Tercer Grado - AVERY - Almuerzo de Pizza y Juegos item
Tercer Grado - AVERY - Almuerzo de Pizza y Juegos
$5

Puja inicial

Un ganador de cada aula puede elegir 1 amigo para unirse a ellos y a los maestros de tercer grado para un almuerzo de pizza muy especial y juegos en Beebe. La fecha se acordará.
Tercer Grado - MULLIGAN - Almuerzo de Pizza y Juegos item
Tercer Grado - MULLIGAN - Almuerzo de Pizza y Juegos
$5

Puja inicial

One winner from each classroom can each pick 1 friend to join them and the Third Grade Teachers for a very special Pizza Lunch & Games at Beebe! Date will be agreed upon.
Tercer Grado - TORNE - Almuerzo de Pizza y Juegos item
Tercer Grado - TORNE - Almuerzo de Pizza y Juegos
$5

Puja inicial

Un ganador de cada aula puede elegir a un amigo para unirse a ellos y a los Maestros de Tercer Grado para un almuerzo muy especial de pizza y juegos en Beebe. Se acordará la fecha.
Tercer Grado - ZOEPHEL - Almuerzo de Pizza y Juegos item
Tercer Grado - ZOEPHEL - Almuerzo de Pizza y Juegos
$5

Puja inicial

Un ganador de cada clase puede elegir a un amigo para unirse a ellos y a los maestros de tercer grado para un almuerzo muy especial de pizza y juegos en Beebe. La fecha se acordará.
Cuarto Grado - ALEXANDER - Almuerzo de Pizza item
Cuarto Grado - ALEXANDER - Almuerzo de Pizza
$5

Puja inicial

Cada maestro de cuarto grado organizará un almuerzo con pizza para 1 ganador y 3 amigos (los amigos pueden ser de otras clases de cuarto grado). Fecha por determinar, el almuerzo será de 11:45 a 12:30.

Cuarto Grado - CHEN - Almuerzo de Pizza item
Cuarto Grado - CHEN - Almuerzo de Pizza
$5

Puja inicial

Cada maestro de 4º grado organizará un almuerzo de pizza para 1 ganador y 3 amigos (los amigos pueden ser de otras clases de 4º grado). Fecha por confirmar, el almuerzo será de 11:45 a 12:30.

Cuarto Grado - DAU - Almuerzo con Pizza item
Cuarto Grado - DAU - Almuerzo con Pizza
$5

Puja inicial

Cada maestro de 4º grado organizará un almuerzo de pizza para 1 ganador y 3 amigos (los amigos pueden ser de otras clases de 4º grado). Fecha por determinar, el almuerzo será de 11:45 a 12:30.
Cuarto Grado - HERNANDEZ - Almuerzo de Pizza item
Cuarto Grado - HERNANDEZ - Almuerzo de Pizza
$5

Puja inicial

Cada maestro de 4to grado organizará un almuerzo de pizza para 1 ganador y 3 amigos (los amigos pueden ser de otras clases de 4to grado). Fecha por determinar, el almuerzo será de 11:45 a 12:30.
Cuarto Grado - KORETKE - Almuerzo con pizza item
Cuarto Grado - KORETKE - Almuerzo con pizza
$5

Puja inicial

Cada maestro de 4to grado organizará un almuerzo con pizza para 1 ganador y 3 amigos (los amigos pueden ser de otras clases de 4to grado). La fecha se determinará, y el almuerzo será de 11:45 a 12:30.
Quinto Grado - AMUNDSEN - Donuts & Jugo! item
Quinto Grado - AMUNDSEN - Donuts & Jugo!
$5

Puja inicial

Un ganador de cada clase puede elegir a un amigo para unirse a ellos y a los profesores de quinto grado para Donuts y Jugo antes de la escuela. ¡La fecha es 19/03/25!
Quinto Grado - BORJAS - Donas y Jugo! item
Quinto Grado - BORJAS - Donas y Jugo!
$5

Puja inicial

Un ganador de cada aula puede elegir 1 amigo para unirse a ellos y a los maestros de quinto grado para disfrutar de donuts y jugo antes de la escuela. ¡La fecha es 19/03/25!
Quinto Grado - GAYDOS - Donas & Jugo! item
Quinto Grado - GAYDOS - Donas & Jugo!
$5

Puja inicial

Un ganador de cada clase puede elegir a 1 amigo para unirse a ellos y a los maestros de quinto grado para Donas y Jugo antes de la escuela. ¡La fecha es 19/03/25!
Quinto Grado - REHBERG - Donas y Jugo! item
Quinto Grado - REHBERG - Donas y Jugo!
$5

Puja inicial

Un ganador de cada clase puede elegir a 1 amigo para unirse a ellos y a los maestros de quinto grado para Donas y Jugo antes de la escuela. ¡La fecha es 19/03/25!
Quinto Grado - RZEPKA - Donas y Jugo! item
Quinto Grado - RZEPKA - Donas y Jugo!
$5

Puja inicial

Un ganador de cada aula puede elegir 1 amigo para unirse a ellos y a los maestros de quinto grado para Donas y Jugo antes de la escuela. ¡La fecha es 19/03/25!
ESPECIALISTAS EN MATEMÁTICAS - Almuerzo con Pizza item
ESPECIALISTAS EN MATEMÁTICAS - Almuerzo con Pizza
$5

Puja inicial

El estudiante ganador puede elegir a 3 amigos para unirse a ellos y a los Especialistas en Matemáticas de Beebe para un Almuerzo de Pizza muy especial en Beebe. Fecha a convenir.
<h1>EQUIPO DE ESPECIALISTAS EN LECTURA - Fiesta de Desayuno</h1> item
<h1>EQUIPO DE ESPECIALISTAS EN LECTURA - Fiesta de Desayuno</h1>
$5

Puja inicial

El estudiante ganador podrá elegir a un amigo y unirse al equipo del profesor de lectura para el desayuno con productos horneados. El evento tendrá lugar el martes 15 de abril de 8:15am a 8:45am.
Custodio de la Mañana! item
Custodio de la Mañana!
$50

Puja inicial

Un estudiante afortunado (y sus hermanos Beebe) puede pasar la mañana hasta el almuerzo como conserjes de Beebe. ¡Vea detrás de escena cómo el Sr. David allana el camino para el aprendizaje. Fecha a convenir.
4º GRADO SOLAMENTE: Fiesta en la Pared de Escalada para Estudiante +10 Amigos! item
4º GRADO SOLAMENTE: Fiesta en la Pared de Escalada para Estudiante +10 Amigos!
$50

Puja inicial

El estudiante ganador puede traer a 10 amigos de 4.º y 5.º grado. Se necesitarán algunos padres voluntarios para ayudar con la experiencia. Fecha a acordar.
5º GRADO SOLAMENTE: Fiesta en la Pared de Escalada para el Alumno + 10 Amigos! item
5º GRADO SOLAMENTE: Fiesta en la Pared de Escalada para el Alumno + 10 Amigos!
$50

Puja inicial

El estudiante ganador puede traer a 10 amigos de 4º y 5º grado. Necesitará algunos padres voluntarios para ayudar con la experiencia. Fecha a acordar.
KÍNDER SOLAMENTE: Donas y Robots Sphero con Bibliotecarios item
KÍNDER SOLAMENTE: Donas y Robots Sphero con Bibliotecarios
$10

Puja inicial

Sphero Robots son más que solo un robot. ¡Son programables a través de una aplicación y están diseñados para inspirar creatividad y curiosidad mediante la codificación y el juego. Cada ganador puede elegir a un amigo para acompañarlos en la biblioteca Beebe para esta actividad especial. La actividad tendrá lugar el viernes 21 de marzo a las 7:30 a.m.
PRIMER GRADO SOLAMENTE: Donuts & Robots Sphero con Bibliotecarios item
PRIMER GRADO SOLAMENTE: Donuts & Robots Sphero con Bibliotecarios
$10

Puja inicial

¡Los robots Sphero son más que solo un robot! Son programables a través de una aplicación y están diseñados para inspirar la creatividad y la curiosidad a través de la codificación y el juego.

¡Cada ganador puede elegir a 1 amigo para unirse a ellos en la biblioteca Beebe para esta actividad especial!

La actividad se llevará a cabo el viernes 21 de marzo a las 7:30 am.

SOLO SEGUNDO GRADO: Donas y robots Sphero con bibliotecarios item
SOLO SEGUNDO GRADO: Donas y robots Sphero con bibliotecarios
$10

Puja inicial

Sphero Robots son más que un simple robot. ¡Son programables a través de una aplicación y están diseñados para inspirar creatividad y curiosidad a través de la codificación y el juego! Cada ganador puede elegir a 1 amigo para acompañarlos en la biblioteca Beebe para esta actividad especial. La actividad tendrá lugar el viernes 21 de marzo a las 7:30 am.
TERCER GRADO SOLAMENTE: Donas y robots Sphero con bibliotecarios item
TERCER GRADO SOLAMENTE: Donas y robots Sphero con bibliotecarios
$10

Puja inicial

Sphero Robots son más que solo un robot. ¡Son programables a través de una app y están diseñados para inspirar creatividad y curiosidad mediante la codificación y el juego. Cada ganador puede elegir a un amigo para unirse a ellos en la biblioteca Beebe para esta actividad especial. La actividad tendrá lugar el viernes 21 de marzo a las 7:30am.
SOLO CUARTO GRADO: Donuts y Robots Sphero con Bibliotecarios item
SOLO CUARTO GRADO: Donuts y Robots Sphero con Bibliotecarios
$10

Puja inicial

¡Los robots Sphero son más que solo un robot! Son programables a través de una aplicación y están diseñados para inspirar creatividad y curiosidad a través de la codificación y el juego.

¡Cada ganador puede elegir a un amigo para unirse a ellos en la biblioteca Beebe para esta actividad especial!

La actividad tendrá lugar el viernes 21 de marzo a las 7:30 a.m.

SOLO QUINTO GRADO: Donas y robots Sphero con bibliotecarios item
SOLO QUINTO GRADO: Donas y robots Sphero con bibliotecarios
$10

Puja inicial

¡Los robots Sphero son más que solo un robot! Son programables a través de una aplicación y están diseñados para inspirar la creatividad y la curiosidad a través de la codificación y el juego.

¡Cada ganador puede elegir a 1 amigo para que se les una en la biblioteca Beebe para esta actividad especial!

La actividad tendrá lugar el viernes 21 de marzo a las 7:30 am.

KINDERGARTEN SOLO: Fiesta de Artes, Manualidades y Música item
KINDERGARTEN SOLO: Fiesta de Artes, Manualidades y Música
$50

Puja inicial

Each winner can bring 5 friends to a special after school arts & crafts party to be hosted by the Art, Music, and P.E. teachers! Activity will take place after school from 2:30 - 3:15pm. Date to be agreed upon.
PRIMER GRADO SOLAMENTE: Fiesta de Artes, Manualidades y Música item
PRIMER GRADO SOLAMENTE: Fiesta de Artes, Manualidades y Música
$50

Puja inicial

Each winner can bring 5 friends to a special after school arts & crafts party to be hosted by the Art, Music, and P.E. teachers! Activity will take place after school from 2:30 - 3:15pm. Date to be agreed upon.
SOLO PARA SEGUNDO GRADO: Fiesta de Arte, Manualidades y Música item
SOLO PARA SEGUNDO GRADO: Fiesta de Arte, Manualidades y Música
$50

Puja inicial

Cada ganador puede traer a 5 amigos a una fiesta especial de manualidades y artes después de clases organizada por los maestros de Arte, Música y Educación Física. La actividad tendrá lugar después de clases de 2:30 a 3:15 pm. La fecha se acordará.
TERCER GRADO SOLAMENTE: Fiesta de Artes, Manualidades y Música item
TERCER GRADO SOLAMENTE: Fiesta de Artes, Manualidades y Música
$50

Puja inicial

Cada ganador puede llevar a 5 amigos a una fiesta especial de arte y manualidades después de la escuela que será organizada por los profesores de Arte, Música y Educación Física. La actividad tendrá lugar después de la escuela de 2:30 a 3:15pm. Fecha por acordar.
SEGUNDO GRADO SOLAMENTE: Almuerzo de Pizza y Juegos de Mesa con la Sra. Scotti item
SEGUNDO GRADO SOLAMENTE: Almuerzo de Pizza y Juegos de Mesa con la Sra. Scotti
$5

Puja inicial

Almuerzo de pizza y juegos de mesa para el estudiante y dos amigos con la incomparable Sra. Scotti!
3º, 4º y 5º GRADO SOLAMENTE: Juego de Kickball Personal vs. Estudiantes item
3º, 4º y 5º GRADO SOLAMENTE: Juego de Kickball Personal vs. Estudiantes
$100

Puja inicial

Esta oportunidad especial para tu estudiante y 11-14 amigos de enfrentarse en un amistoso y ÉPICO juego de Kickball contra el personal de Beebe está abierta para un estudiante ganador de 3º, 4º O 5º grado. El evento se llevará a cabo después de la escuela en un día de primavera, por decidir.

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