<Berry Buen Alimento's Subasta Silenciosa en Línea para las Fiestas</B>

Gyotaku es un arte popular que comenzó a fines de la era samurái, cuando pescadores y naturalistas documentaban peces y otras fauna pincelando tinta sumi en la superficie y frotando la imagen sobre papel para crear un registro tipo fósil. Ahora, Hwang toma este conjunto de habilidades tradicionales y lo hace exclusivamente suyo al llevar el gyotaku y empujarlo al mundo de 'Wa-Modan', o estética japonesa moderna, para coleccionistas de arte, diseñadores de interiores y hospitalidad. Esta impresión no está enmarcada y mide 13” x 19”.
Términos y condiciones: Debe ser residente del condado de San Diego (no se enviarán artículos).
Conozca la máxima potencia de cocina: el conjunto de cuatro aceites Chef's Life Cooking & Finishing en envase exprimible, seleccionado por la estrella de TV de Food Network Brian "Shenanigans" Malarkey. Este conjunto versátil incluye cuatro aceites elaborados por chefs diseñados para elevar cada paso de su proceso culinario: Aceite de aguacate orgánico para cocinar: hecho con aceite de aguacate orgánico premium, este intérprete de alta temperatura es perfecto para saltear, asar y freír. Aceite de oliva virgen extra orgánico para terminar: prensado en frío de las mejores aceitunas orgánicas, ofrece un sabor rico y afrutado para rociar sobre ensaladas, verduras y más. Aceite para cocinar a alta temperatura: Una mezcla de aceites de oliva, girasol, aguacate y semilla de uva que sobresale bajo altas temperaturas con un sabor neutral que complementa cada plato. Aceite de oliva virgen extra para terminar: Proveniente de las mejores aceitunas de todo el mundo, este EVOO sin OMG añade un toque final de lujo a sus creaciones.
En Spiceology, el amor por el sabor nos impulsa a seguir soñando y empujar los límites de lo posible en una cucharada de especias. Creemos en el sabor, no en los saborizantes. Solo usamos ingredientes premium y naturales, sin rellenos ni cosas extrañas.
Creemos que lo fresco importa. Nuestras especias se muelen frescas en pequeños lotes y se envían frescas desde nuestras instalaciones en Spokane, WA.
Creemos en experimentar con el sabor. Nuestros sabores nunca antes probados son la base de una creatividad interminable para chefs y cocineros caseros por igual.
Creemos que la buena comida es mejor cuando se comparte. Somos parte de una comunidad de sabores, compartiendo recetas e ideas con cientos de miles de chefs y cocineros caseros cada día.
Geometry redefine los elementos esenciales cotidianos con un diseño elevado, una funcionalidad inigualable y un compromiso con la sostenibilidad. Desde toallas de cocina y baño hasta mantas y más, nuestros productos están diseñados para verse impresionantes, trabajar duro y durar, para que puedas vivir bien, con menos. El paquete de regalo incluye 1 toalla de playa "On the Grill", 1 paño de cocina "On the Grill", 1 paño de cocina "Just Add Sauce", 1 paño de cocina "Cakes in the Window", 1 paño de cocina "Summer Air”
The Wheel fue fundado en 1988 por Michael Totah como una galería boutique para creaciones únicas. El éxito inicial de la empresa se dio a través de galerías del sur de California y exposiciones de arte organizadas con la Asociación de Arte de Leucadia.
Sin embargo, en 1991, The Wheel cambió de rumbo y comenzó a atender al mercado de las artes culinarias. Totah comenzó con una línea personalizada de vajilla con temática asiática para el Café Japengo del Hyatt La Jolla. La exitosa asociación llevó al diseño de vajillas para otros establecimientos de restaurantes y resorts. Hoy en día, The Wheel continúa diseñando y entregando loza de alta calidad y artesanal que decora las mesas y buffets de los principales chefs y resorts reconocidos.
Nuestro rancho principal se encuentra en el hermoso y soleado Condado de San Diego en California, con ranchos asociados en Montana y West Texas, expandiendo nuestra misión de regenerar el suelo y las raíces del oeste. La palabra “perenne” significa eterno o recurrente continuamente. Regenerar significa devolver a la vida, o simplemente dicho, “sanar”. Y, nuestra misión es precisamente esta.
Estamos aquí para devolver la sanación y vitalidad a los humanos a través de nuestros propios alimentos ancestrales (carne) que consumen su propia dieta ancestral (pastos perennes). Cuando los animales comen la dieta para la que fueron destinados, se logra una mayor densidad de nutrientes en la carne que consumimos. Y al adoptar un enfoque regenerativo para la cría de ganado, ¡priorizamos el suelo! Devolvemos vida al suelo a través de nuestras prácticas regenerativas, lo que significa que la carne que consumes realmente beneficia tu salud y la del planeta Tierra. Esto es una verdadera armonía y simbiosis.
