Belview Elementary School PTA

Organizado por

Belview Elementary School PTA

Acerca de este evento

BES 2026 Desfile de Canastas

3187 Peppers Ferry Rd NW

Radford, VA 24141, USA

Artes y manualidades item
Artes y manualidades
$3

$3 Cada uno - 1 oportunidad de ganar


Cesta incluye:

Noche de pizza item
Noche de pizza
$3

$3 Cada uno - 1 oportunidad de ganar


Cesta incluye:

Noche de cine en familia item
Noche de cine en familia
$3

$3 Cada uno - 1 oportunidad de ganar


Cesta incluye:

Water Day item
Water Day
$3

$3 Each – 1 Chance to Win


Basket include: Crocs Large tote ($75), 6 free Jersey Mike's subs, beach towel, pool toys, water balloons, chalk

Cuidado personal item
Cuidado personal
$3

$3 Cada uno - 1 oportunidad de ganar


Cesta incluye:

Diversión en verano item
Diversión en verano
$3

$3 Cada uno - 1 oportunidad de ganar


Cesta incluye:

Noche de Juegos item
Noche de Juegos
$3

$3 Cada uno - 1 oportunidad de ganar


Canasta incluye:

Barbacoa de Misión item
Barbacoa de Misión
$3

$3 Cada uno - 1 oportunidad de ganar


Canasta incluye:

#1 Fanático de VT item
#1 Fanático de VT
$3

$3 Cada uno - 1 oportunidad de ganar


Canasta incluye:

Canasta de Carpintería item
Canasta de Carpintería
$3

$3 Cada uno - 1 oportunidad de ganar


Canasta incluye:

Mountain Lake B'day Party item
Mountain Lake B'day Party
$3

$3 Each – 1 Chance to Win


Basket include: 1 birthday party certificate ($500 value), 1 Mountain Lake Bear stuffy

Ultimate Hair & Scalp Care item
Ultimate Hair & Scalp Care
$3

$3 Each – 1 Chance to Win


Basket include: Paul Mitchell Awapuhi Shampoo & Conditioner, texturing foam, scalp revival shampoo & deep conditioner, Wet Brush

Lavado de Autos item
Lavado de Autos
$3

$3 Cada uno - 1 oportunidad de ganar


Canasta incluye:

Pizza Night item
Pizza Night
$3

$3 Each – 1 Chance to Win


Basket include: $20 gift card Sandro's, pizza making kit, pan, cutter, etc.

Mission BBQ + Kid's Square Museum item
Mission BBQ + Kid's Square Museum
$3

$3 Each – 1 Chance to Win


Basket include: Mission BBQ gift card, 4 passes Kid's Square Children's Museum (Roanoke), grilling supplies, bbq sauces, sodas, etc.

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