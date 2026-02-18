BES 2026 Desfile de Canastas

Acerca de este evento
$3 Cada uno - 1 oportunidad de ganar
Cesta incluye:
$3 Cada uno - 1 oportunidad de ganar
Cesta incluye:
$3 Cada uno - 1 oportunidad de ganar
Cesta incluye:
$3 Each – 1 Chance to Win
Basket include: Crocs Large tote ($75), 6 free Jersey Mike's subs, beach towel, pool toys, water balloons, chalk
$3 Cada uno - 1 oportunidad de ganar
Cesta incluye:
$3 Cada uno - 1 oportunidad de ganar
Cesta incluye:
$3 Cada uno - 1 oportunidad de ganar
Canasta incluye:
$3 Cada uno - 1 oportunidad de ganar
Canasta incluye:
$3 Cada uno - 1 oportunidad de ganar
Canasta incluye:
$3 Cada uno - 1 oportunidad de ganar
Canasta incluye:
$3 Each – 1 Chance to Win
Basket include: 1 birthday party certificate ($500 value), 1 Mountain Lake Bear stuffy
$3 Each – 1 Chance to Win
Basket include: Paul Mitchell Awapuhi Shampoo & Conditioner, texturing foam, scalp revival shampoo & deep conditioner, Wet Brush
$3 Cada uno - 1 oportunidad de ganar
Canasta incluye:
$3 Each – 1 Chance to Win
Basket include: $20 gift card Sandro's, pizza making kit, pan, cutter, etc.
$3 Each – 1 Chance to Win
Basket include: Mission BBQ gift card, 4 passes Kid's Square Children's Museum (Roanoke), grilling supplies, bbq sauces, sodas, etc.
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