<span>BES PTO Exclusivo Creepy Carnival Fall Festival</span>

Organizado por
Acerca de este evento
$
Acceso individual al evento; incluye pulsera para acceso a juegos ilimitados de carnaval, boletos para atracciones y la sorpresa espeluznante. Todos los estudiantes e invitados adicionales deben comprar un boleto.
Doble entrada al evento; incluye pulseras para acceso a juegos ilimitados de carnaval, boletos para atracciones y la sorpresa espeluznante. Todos los estudiantes e invitados adicionales deben comprar un boleto.
Entrada para 4 invitados al evento; incluye pulseras para acceso a juegos ilimitados de carnaval, boletos para atracciones y la sorpresa espeluznante. Todos los estudiantes e invitados adicionales deben comprar un boleto.
Entrada gratuita para padres con membresías PTO pagadas (máximo: 2 padres por membresía pagada). Todos los estudiantes e invitados adicionales deben comprar un boleto.
These are additional tickets available for purchase, both before and during the event. They can be used for all activities and rides.
¿Sabías que? ¡Recaudamos fondos con Zeffy para asegurar que el 100% de tu compra vaya a nuestra misión!