<span>BES PTO Exclusivo Creepy Carnival Fall Festival</span>

596 Oglesby Bridge Rd SE #4144

Conyers, GA 30094, USA

Pulsera de admisión general
$15

Acceso individual al evento; incluye pulsera para acceso a juegos ilimitados de carnaval, boletos para atracciones y la sorpresa espeluznante. Todos los estudiantes e invitados adicionales deben comprar un boleto.

Paquete de pulseras de admisión general x2
$25
Este es un boleto de grupo, incluye 2 boletos

Doble entrada al evento; incluye pulseras para acceso a juegos ilimitados de carnaval, boletos para atracciones y la sorpresa espeluznante. Todos los estudiantes e invitados adicionales deben comprar un boleto.

Paquete de pulseras de admisión general x4
$50
Este es un boleto de grupo, incluye 4 boletos

Entrada para 4 invitados al evento; incluye pulseras para acceso a juegos ilimitados de carnaval, boletos para atracciones y la sorpresa espeluznante. Todos los estudiantes e invitados adicionales deben comprar un boleto.

Pulsera VIP para padres de la PTO
Gratuito

Entrada gratuita para padres con membresías PTO pagadas (máximo: 2 padres por membresía pagada). Todos los estudiantes e invitados adicionales deben comprar un boleto.

Additional Tickets
$1

These are additional tickets available for purchase, both before and during the event. They can be used for all activities and rides.

