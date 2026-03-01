BHS Cena de Wrestling Domingo, 22 de marzo

El costo de asistir tanto para luchadores como para miembros de la familia es de $50 por asistente, que incluye cena y bebidas no alcohólicas. El club de apoyo cubrirá la propina, la instalación del bar y el costo de nuestros entrenadores/voluntarios. Habrá un bar de efectivo disponible para comprar alcohol.



Si el costo es una preocupación para su familia, envíe un correo electrónico a [email protected] o envíe un mensaje de texto a Heather al 201.951.1471. Su asistencia será cubierta sin cargo para usted, sin hacer preguntas.





Si desea contribuir con regalos para nuestro personal de entrenadores, por favor agregue amablemente una donación en la sección inferior de este formulario.