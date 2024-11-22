¡Bienvenidos a la Subasta Silenciosa de la Posada EXATEC Houston!
Vacaciones Vidanta
$500
Puja inicial
Valor: $1800 USD
Disfruta en familia (2 adultos,2 niños) durante 7 días y 6 noches en el Hotel Vidanta Mayan Palace (Cancún o Nuevo Vallarta).
Importante: para uso durante 2025, se debe definir fechas antes del 29 de diciembre de 2024.
