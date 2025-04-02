Bingo para Bebés en Beneficio de PHCOL

Incluye: · Reconocimiento como patrocinador principal en todos los materiales de marketing del evento (digital, impreso y señalización.) · Reconocimiento principal en la presentación de diapositivas del evento. · Oportunidad de exhibir el banner de su empresa en nuestro evento. · Oportunidad de incluir los materiales de marketing de su empresa en las bolsas de regalos del evento. · Reconocimiento verbal especial antes y durante todo el evento. · Reconocimiento individual en publicaciones en redes sociales y comunicados de prensa. · 10 entradas de cortesía para el evento con asientos reservados. Incluye comida, tarjetas de Bingo, 10 boletos para premios de puerta y 10 tarjetas de Blackout. · Asientos preferenciales en el evento. · Servicio de mesa personal.

