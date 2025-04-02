Bingo para Bebés en Beneficio de PHCOL

Entrada para una persona al evento. Incluye tarjetas para 10 juegos de Bingo, 1 tarjeta para el juego Blackout, 1 boleto de premio de puerta y 1 boleto de comida.
Tabla-Admisión General (Asientos 10)
$600
Este es un boleto de grupo, incluye 10 boletos
Entrada para 10 personas en el evento. Incluye 10 juegos de cartas para 10 partidas de Bingo, 10 cartas para el juego Blackout, 10 boletos para premios de puerta y 10 boletos para comidas.
Patrocinador de Mesa Platino (Asientos 10)
$2,000
Este es un boleto de grupo, incluye 10 boletos
Incluye:
· Reconocimiento como patrocinador principal en todos los materiales de marketing del evento (digital, impreso y señalización.)
· Reconocimiento principal en la presentación de diapositivas del evento.
· Oportunidad de exhibir el banner de su empresa en nuestro evento.
· Oportunidad de incluir los materiales de marketing de su empresa en las bolsas de regalos del evento.
· Reconocimiento verbal especial antes y durante todo el evento.
· Reconocimiento individual en publicaciones en redes sociales y comunicados de prensa.
· 10 entradas de cortesía para el evento con asientos reservados. Incluye comida, tarjetas de Bingo, 10 boletos para premios de puerta y 10 tarjetas de Blackout.
· Asientos preferenciales en el evento.
· Servicio de mesa personal.
Patrocinador de Mesa de Oro (Asientos 10)
$1,500
Este es un boleto de grupo, incluye 10 boletos
Incluye:
· Reconocimiento en todos los materiales de marketing del evento (digital, impreso y señalización.)
· Logotipo mostrado en la presentación de diapositivas del evento.
· Reconocimiento verbal antes y después del evento.
· Oportunidad de incluir los materiales de marketing de su negocio en las bolsas de regalos del evento.
· Reconocimiento grupal en publicaciones de redes sociales 1 antes y 1 después del evento.
· 10 entradas de cortesía al evento con asientos reservados. Incluye comida, tarjetas de Bingo, 10 boletos para premios de puerta y 10 tarjetas de Blackout.
Patrocinador de mesa plata (Asientos 10)
$750
Este es un boleto de grupo, incluye 10 boletos
Incluye:
· Logo mostrado en la presentación de diapositivas del evento.
· Reconocimiento verbal al comienzo del evento.
· Reconocimiento grupal en una publicación de redes sociales antes del evento.
· 10 entradas de cortesía para el evento con asientos reservados. Incluye comida, tarjetas de Bingo, 10 boletos para premios de puerta, y 10 tarjetas de Blackout.
