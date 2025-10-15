Bingo Para Bolsas

Diversión y Compañerismo

Los invitados pueden esperar un ambiente animado, social, con música, risas y competencia amigable.





Juegos de Bingo

Cada ronda ofrece la oportunidad de ganar bolsos de diseñador o premios de lujo.





Tarjetas o paquetes de juego suelen comprarse con la entrada o como complementos.





Comida y Refrescos

Aperitivos ligeros, concesiones o una mesa de comida a menudo están disponibles (a veces incluidos en el precio de la entrada, se venden por separado).



