Bingo con el Grinch

2801 Rutgers Dr

Irving, TX 75062, USA

Admisión General
Gratuito

¡Selecciona esta opción para confirmar tu lugar y avisarnos que vendrás! Compra tus tarjetas y snacks en persona.

Admisión General + 1 Tarjeta
$1

¡Selecciona esta opción para confirmar tu lugar y prepagar por UNA tarjeta!

Admisión General + 1 Tarjeta + 1 Chocolate Caliente
$2

¡Selecciona esta opción para confirmar tu lugar y prepagar por UNA tarjeta y UN chocolate caliente!

Admisión General + 1 Tarjeta + 1 Chocolate Caliente + 1 Pan Dulce
$3

¡Selecciona esta opción para confirmar tu lugar y prepagar por UNA tarjeta, UN chocolate caliente y UN pan dulce!

