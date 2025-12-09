Bingo con el Grinch

Organizado por
Acerca de este evento
¡Selecciona esta opción para confirmar tu lugar y avisarnos que vendrás! Compra tus tarjetas y snacks en persona.
¡Selecciona esta opción para confirmar tu lugar y prepagar por UNA tarjeta!
¡Selecciona esta opción para confirmar tu lugar y prepagar por UNA tarjeta y UN chocolate caliente!
¡Selecciona esta opción para confirmar tu lugar y prepagar por UNA tarjeta, UN chocolate caliente y UN pan dulce!
$
¿Sabías que? ¡Recaudamos fondos con Zeffy para asegurar que el 100% de tu compra vaya a nuestra misión!