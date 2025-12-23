Alpha Phi Alpha Omicron Sigma Lambda

Organizado por

Alpha Phi Alpha Omicron Sigma Lambda

Acerca de este evento

Fiesta de Apagón 2025

114 28th Ave N

Nashville, TN 37203, USA

General Admission
$45

Enjoy the full program with access to all main activities.

Entrada VIP - Mesa 1
$350
Este es un boleto de grupo, incluye 10 boletos

La entrada VIP incluye 2 botellas de champán y una placa con nombre personalizada

Entrada VIP - Mesa 2
$400
Este es un boleto de grupo, incluye 8 boletos

La entrada VIP incluye 2 botellas de champán y una placa con nombre personalizada

Entrada VIP - Mesa 3
$400
Este es un boleto de grupo, incluye 8 boletos

La entrada VIP incluye 2 botellas de champán y una placa con nombre personalizada

Entrada VIP - Mesa 4
$400
Este es un boleto de grupo, incluye 8 boletos

La entrada VIP incluye 2 botellas de champán y una placa con nombre personalizada

VIP Admission - Table 5
$400
Este es un boleto de grupo, incluye 8 boletos

VIP incluye 2 botellas de champán y una placa de nombre personalizada

VIP Admission - Table 6
$400
Este es un boleto de grupo, incluye 8 boletos

VIP incluye 2 botellas de champán y una placa de nombre personalizada

Reserved Admission - Table 12
$175
Este es un boleto de grupo, incluye 4 boletos

Reservado incluye 1 botella de champán

Reserved Admission - Table 13
$175
Este es un boleto de grupo, incluye 4 boletos

Reservado incluye 1 botella de champán

Reserved Admission - Table 14
$175
Este es un boleto de grupo, incluye 4 boletos

Reservado incluye 1 botella de champán

Entrada Reservada - Mesa 15
$350
Este es un boleto de grupo, incluye 8 boletos

Reservada incluye 1 botella de champán

Entrada Reservada - Mesa 16
$350
Este es un boleto de grupo, incluye 8 boletos

Reservada incluye 1 botella de champán

Entrada Reservada - Mesa 17
$350
Este es un boleto de grupo, incluye 8 boletos

Reservada incluye 1 botella de champán

Tau Lambda
$500
Este es un boleto de grupo, incluye 10 boletos

Reserved for chapter

Omicron Sigma Lambda
$500
Este es un boleto de grupo, incluye 10 boletos

Reserved for chapter

Tau Iota Lambda
$500
Este es un boleto de grupo, incluye 10 boletos

Reserved for chapter

¿Sabías que? ¡Recaudamos fondos con Zeffy para asegurar que el 100% de tu compra vaya a nuestra misión!