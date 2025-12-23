Fiesta de Apagón 2025

Organizado por
Acerca de este evento
Enjoy the full program with access to all main activities.
La entrada VIP incluye 2 botellas de champán y una placa con nombre personalizada
La entrada VIP incluye 2 botellas de champán y una placa con nombre personalizada
La entrada VIP incluye 2 botellas de champán y una placa con nombre personalizada
La entrada VIP incluye 2 botellas de champán y una placa con nombre personalizada
VIP incluye 2 botellas de champán y una placa de nombre personalizada
VIP incluye 2 botellas de champán y una placa de nombre personalizada
Reservado incluye 1 botella de champán
Reservado incluye 1 botella de champán
Reservado incluye 1 botella de champán
Reservada incluye 1 botella de champán
Reservada incluye 1 botella de champán
Reservada incluye 1 botella de champán
Reserved for chapter
Reserved for chapter
Reserved for chapter
¿Sabías que? ¡Recaudamos fondos con Zeffy para asegurar que el 100% de tu compra vaya a nuestra misión!