Programa de Experiencia Oceánica para Jóvenes del Colectivo de Surfistas Negros

Inscríbase en el programa *Youth Ocean Experience* (Experiencia Oceánica para Jóvenes) del Black Surfers Collective. Los participantes tendrán la oportunidad de disfrutar de clases de surf gratuitas, educación sobre seguridad en el océano, actividades de cuidado del medio ambiente y experiencias para fortalecer la comunidad, todo ello diseñado para conectar a los jóvenes con el océano.





Las fechas, ubicaciones y detalles adicionales del programa se comunicarán a los participantes inscritos. El cupo es limitado y es necesario inscribirse.