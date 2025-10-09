Giving Gala

Organizado por

Giving Gala

Acerca de este evento

Gala de Nochevieja de Etiqueta Negra

1116 W Hill Rd

Gerry, NY 14740, USA

Boleto VIP
$100

Boleto Incluye: Llegada a las 6:00 PM

Hora del cóctel y aperitivos

Cena estilo buffet servida- The Hideaway

Barra de postres

1 Boleto de bebida

Brindis con champán y caída de la bola

Música en vivo- The Chillbilly's

DJ- Deven Payne

Fotos profesionales- Captured Moments by DreAnn

Subasta China

Sorteo 50/50

Subasta silenciosa

Servicios de transporte disponibles

¡Itinerario final y más información por venir!


*Vístase para el evento de etiqueta


Boleto Social
$50

Boleto Incluye: Llegada a las 8:00 PM

2 Boletos de bebida

Brindis con champán y caída de la bola

DJ- Deven Payne

Sorteo 50/50

Servicios de transporte disponibles

¡Itinerario final y más información por venir!


*Vístase para el evento de etiqueta

Añadir una donación para Giving Gala

$

