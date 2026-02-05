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Acerca de esta rifa

¡SORTEO del Día de Diversión de BLOCKS!

El Museo de Descubrimiento
$2

Cuatro pases para El Museo de Descubrimiento en Acton. ($76 valor)

Emociones en Movimiento
$3

Sesión de coaching de bienestar holístico Mente Cuerpo y Maternidad ($225 valor)

Hora de Jugar
$1

Dos pases para jugar en cualquier ubicación ($30 valor)

Mi Gimnasio
$2

Clases ilimitadas por cuatro semanas.

Taekwon-Do de Baystate
$3

Seis semanas de clases y uniforme (más de $200 valor)

Children Museum of Franklin
$1

Gift certificate good for 4 passes to the museum. ($56 value)

https://www.childrensmuseumfranklin.org/visit

Planet Gymnastics
$1

$50 gift card towards gymnastics classes or Gym & Swim

https://planetgym.com/

Gianni's Gift Certificate
$1

$25 Gianni's gift certificate

https://giannispizzaframingham.com/pizza/

Launch Trampoline Park
$2

(5) One Hour Jump Passes valid at all locations. ($150 value)

https://launchfamilyentertainment.com/framingham/

True Salon
$3

Full Size:

Money Mask

Oribe Detangling Shampoo 

Oribe Featherbalm Weightless Styler

$65.00 true salon gift card

($205 value)

https://www.truesalon.com/

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