¡SORTEO del Día de Diversión de BLOCKS!

Acerca de esta rifa
Cuatro pases para El Museo de Descubrimiento en Acton. ($76 valor)
Sesión de coaching de bienestar holístico Mente Cuerpo y Maternidad ($225 valor)
Dos pases para jugar en cualquier ubicación ($30 valor)
Clases ilimitadas por cuatro semanas.
Seis semanas de clases y uniforme (más de $200 valor)
Gift certificate good for 4 passes to the museum. ($56 value)
One month free of swim lessons and a swag bag! ($160 value)
https://bigblueswimschool.com/locations/massachusetts/framingham/?utm_source=Paid+Google&utm_medium=Search&utm_campaign=Q1&gad_source=1&gad_campaignid=23616009011&gbraid=0AAAAAog3WIhOJuqJqvb6Wv35NCx1_AEJj&gclid=CjwKCAjwhLPOBhBiEiwA8_wJHKqLiMetHG7CnngZX3x0_wQRznXzwjyXNBb8OfzO3zPr_sdX-askrBoC8OgQAvD_BwE#
(5) One Hour Jump Passes valid at all locations. ($150 value)
Full Size:
Money Mask
Oribe Detangling Shampoo
Oribe Featherbalm Weightless Styler
$65.00 true salon gift card
($205 value)
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