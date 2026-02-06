Keep Chatsworth Murray Beautiful Inc

Keep Chatsworth Murray Beautiful Inc

Festival de la Floración 2026

Chatsworth

GA 30705, USA

10x10 espacio en el césped
$35

Espacio de carpa 10x10 ubicado en el césped.

10x10 Espacio en el pavimento
$50

Espacio de carpa 10x10 ubicado en el pavimento.

Pequeño Food truck/ Remolque corto
$100

Espacio para food truck/remolque pequeño en el pavimento. 11-16 pies de longitud. Si necesita más de 16 pies, compre espacio para food truck grande.

Food Truck Grande/ Remolque largo
$125

Espacio para un remolque grande o food truck. Más largo que 16 pies. Por favor avíseme si su remolque/truck es más largo que 20 pies.

Cargo por Late
$25

Cargo por aplicaciones enviadas después del 1 de abril.

Vendor Passes
Gratuito

Tickets needed for vender employees/workers/volunteers.

Electricity
$25

Fee for electrical use.

