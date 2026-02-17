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Acerca de este evento

<p>Espectáculo inaugural de recaudación de fondos de Bob's Doors </p>

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El Portador de la Llave
$25

Acceso completo al evento en vivo, mini-galería y experiencia narrativa más 1 Vale de Rifa.

El Cerrajero
$100

Acceso completo al evento en vivo, mini-galería y experiencia narrativa más 5 Vales de Rifa.

El Constructor
$400

Acceso completo al evento en vivo, mini-galería y experiencia narrativa más 10 Vales de Rifa y un Fragmento de Puerta montado

El Arquitecto
$1,000

Acceso completo al evento en vivo, mini-galería y experiencia narrativa más 20 Vales de Rifa y una Bisagra Conmemorativa

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