Boos & Brews 2025

Este boleto es para una (1) copa de cerveza de firma de la calle 19, tu llave para disfrutar de muestras de cerveza gratis de las mejores cervecerías artesanales de Houston durante Boos & Brews el jueves 23 de octubre, de 5 a 9 PM.





Detalles de recogida de la copa:

Las copas se pueden recoger a partir de las 5 PM durante el evento.

Lugar de recogida - AG Antiques y Emerson Home & Gift

👉 Importante: No se requiere compra para asistir al evento, pero las copas de firma son limitadas y se agotan todos los años—así que asegúrate de pre-ordenar ahora para asegurar la tuya. La venta de copas terminará puntualmente a las 8:45 PM el día del evento.

Llueva o truene, Boos & Brews está sucediendo—¡no te pierdas esta noche espeluznante y animada en la calle 19!