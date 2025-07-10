rate.item.membershipRenewalInfo.atDate
🐾 Includes a Booster Bears sticker
🐾 Invitation to our End-of-Year Breakfast
🐾 Annual membership with voting rights for 1 member
📌 Staff are welcome to join as non-voting, advisory members of the Booster Bears Club. We appreciate your support!
🐾 Includes everything in Bronze
🐾 Voting rights for up to 4 household members
🐾 Up to 4 Booster Bears stickers
🐾 Shoutout in our Booster Bears newsletter
🐾 Includes everything in Silver
🐾 Recognition on our Booster Bears banner displayed at events
