Nacido Para Hacer Historia BHM Show

Acerca de este evento
Este boleto proporciona entrada prioritaria para las familias de los estudiantes que actúan e incluye la comida y el espectáculo. Esta opción está reservada específicamente para las familias de los artistas.
Se anima a las familias que no estén conectadas con un artista a asistir al evento anterior.
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