Jefferson Marine Science Elementary Parent Teacher Organization

Organizado por

Jefferson Marine Science Elementary Parent Teacher Organization

Acerca de este evento

Nacido Para Hacer Historia BHM Show

75 Van Buren Ave

Norwalk, CT 06850, USA

Artistas Entrada prioritaria para familias 6:30 p. m.
Gratuito

Este boleto proporciona entrada prioritaria para las familias de los estudiantes que actúan e incluye la comida y el espectáculo. Esta opción está reservada específicamente para las familias de los artistas.

Se anima a las familias que no estén conectadas con un artista a asistir al evento anterior.
¡Gracias por su comprensión!


Donación opcional
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