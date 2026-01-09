Boxing y evento de bienestar.

Únete a Broreavement para una clase de Boxeo y Bienestar diseñada para ayudar a hombres y niños a canalizar el estrés, la ira y las emociones de manera saludable y estructurada.

Esta clase utiliza fundamentos del boxeo junto con conversaciones guiadas sobre:

Regulación emocional

Liberación sana de la ira

Disciplina, enfoque y autocontrol

No se requiere experiencia previa en boxeo. Esta es una clase centrada en el bienestar, sin contacto enfocada en el bienestar mental, emocional y físico.

Este evento es parte de la misión continua de Broreavement de proporcionar espacios seguros y culturalmente receptivos para que hombres y niños procesen el duelo, el estrés y los desafíos de la vida.