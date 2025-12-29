Tomas Theatre Boosters

Organizado por

Tomas Theatre Boosters

Acerca de este evento

Desayuno con Cenicienta

24945 Easton Ramsey Wy

Richmond, TX 77406, USA

Entrada General
$15

Su boleto va más allá del cuento de hadas ( El boleto incluye ) 

~Bocadillos de desayuno 

~Visita con el elenco de Cinderella 

~ 1 fotografía profesional con Cinderella y el Carruaje de Oro 


Bolsas de regalos, Haz tu propia varita o espejo, Estación de cabello y más eventos estarán disponibles para compra adicional. 

Estación de Eventos / Boletos para la Rifa
$5

Bolsas de regalos, Haz tu propia varita o espejo, Estación de cabello y más eventos estarán disponibles para compra adicional. 

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