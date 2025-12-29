Desayuno con Cenicienta

Su boleto va más allá del cuento de hadas ( El boleto incluye )

~Bocadillos de desayuno

~Visita con el elenco de Cinderella

~ 1 fotografía profesional con Cinderella y el Carruaje de Oro



Bolsas de regalos, Haz tu propia varita o espejo, Estación de cabello y más eventos estarán disponibles para compra adicional.