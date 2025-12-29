Desayuno con Cenicienta

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Acerca de este evento
Su boleto va más allá del cuento de hadas ( El boleto incluye )
~Bocadillos de desayuno
~Visita con el elenco de Cinderella
~ 1 fotografía profesional con Cinderella y el Carruaje de Oro
Bolsas de regalos, Haz tu propia varita o espejo, Estación de cabello y más eventos estarán disponibles para compra adicional.
Bolsas de regalos, Haz tu propia varita o espejo, Estación de cabello y más eventos estarán disponibles para compra adicional.
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