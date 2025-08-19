2025 Desayuno con Papá Noel Subasta Silenciosa

Posea un pedazo de la historia de los Texas Rangers con este balón de béisbol autenticado oficialmente por la MLB firmado personalmente por Chris Martin, uno de los destacados lanzadores de los Rangers. Este raro coleccionable no es solo para los fanáticos acérrimos de los Rangers; es un tema de conversación, un centro de atención y un verdadero recuerdo de las grandes ligas.





El balón viene con un Certificado de Autenticidad de la MLB, completo con verificación de holograma, garantizando su legitimidad directamente desde la fuente. Ya sea que esté agregando a su colección de recuerdos deportivos o regalándolo a un fanático de los Rangers de toda la vida, este balón firmado es un jonrón esperando a suceder.