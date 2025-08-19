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2025 Desayuno con Papá Noel Subasta Silenciosa

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901 Wildcat Way, Kennedale, TX 76060, USA

Balón de béisbol Texas Rangers firmado por Chris Martin item
Balón de béisbol Texas Rangers firmado por Chris Martin item
Balón de béisbol Texas Rangers firmado por Chris Martin item
Balón de béisbol Texas Rangers firmado por Chris Martin
$40

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Posea un pedazo de la historia de los Texas Rangers con este balón de béisbol autenticado oficialmente por la MLB firmado personalmente por Chris Martin, uno de los destacados lanzadores de los Rangers. Este raro coleccionable no es solo para los fanáticos acérrimos de los Rangers; es un tema de conversación, un centro de atención y un verdadero recuerdo de las grandes ligas.


El balón viene con un Certificado de Autenticidad de la MLB, completo con verificación de holograma, garantizando su legitimidad directamente desde la fuente. Ya sea que esté agregando a su colección de recuerdos deportivos o regalándolo a un fanático de los Rangers de toda la vida, este balón firmado es un jonrón esperando a suceder.

The Beatles - Expositor enmarcado “En el Green” item
The Beatles - Expositor enmarcado “En el Green” item
The Beatles - Expositor enmarcado “En el Green”
$160

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Un tributo atemporal a las leyendas de la música, este coleccionable enmarcado presenta a The Beatles en una rara fotografía de 1964 disfrutando de una ronda de golf, junto con un boleto de concierto replica de su histórica gira por EE. UU. Acentuado con placas con nombres grabados y firmas facsímiles de John, Paul, George y Ringo, esta elegante pieza captura el encanto y el espíritu de los Fab Four.


Detalles:

  • Expositor enmarcado y enmarcado profesionalmente
  • Incluye boleto replica y autógrafos impresos
  • Aprox. 24" x 20" - listo para colgar

Un imprescindible para cualquier fan de The Beatles o coleccionista de la historia de la música.

Expositor enmarcado de los Cowboys “The Big Three” con Césped Auténtico item
Expositor enmarcado de los Cowboys “The Big Three” con Césped Auténtico item
Expositor enmarcado de los Cowboys “The Big Three” con Césped Auténtico
$160

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Celebre los días de gloria del Equipo de América con esta pieza de coleccionista que honra a Troy Aikman, Emmitt Smith y Michael Irvin, el trío legendario que definió una dinastía.


Este expositor enmarcado profesionalmente presenta boletos de juego, una foto icónica de The Big Three y un trozo genuino del césped final del Texas Stadium (Certificado de Autenticidad incluido). Un imprescindible para cualquier fan de los Cowboys que aprecia el legado de campeonato del equipo.


Detalles:

  • Incluye césped autenticado del Texas Stadium (1996–2008)
  • Presenta boletos de replica e imágenes de jugadores
  • Listo para colgar - aprox. 32" x 20"

¡Posea un pedazo real de la historia de los Cowboys!

Taylor Swift – “The Tortured Poets Department” Framed Album item
Taylor Swift – “The Tortured Poets Department” Framed Album
$195

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A stunning tribute to one of the most celebrated artists of our time, this framed piece features Taylor Swift’s The Tortured Poets Department album art, surrounded by imagery from her most iconic eras — from Fearless to Midnights. Professionally framed with an engraved biography plaque, it captures the evolution and artistry of a true music legend.

 

Details:

  • Features The Tortured Poets Department album artwork
  • Includes all major album covers from Swift’s career
  • Elegant metallic frame and professional matting
  • Approx. 24" x 24" – ready to hang

A timeless display for any collector or fan who’s followed Taylor’s journey — from country beginnings to global icon.

Expositor enmarcado de la Herencia de los Aggies de Texas A&M item
Expositor enmarcado de la Herencia de los Aggies de Texas A&M
$225

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Celebre generaciones de orgullo Aggie con este impresionante tributo enmarcado a la Universidad de Texas A&M. Con una detallada bandera de fieltro que muestra los logos históricos del equipo y la frase Gig 'Em Aggies, esta pieza también incluye fotos clásicas que destacan momentos icónicos y tradiciones, desde los Junction Boys hasta el 12th Man.

Detalles:

  • Bandera de fieltro premium con logos bordados
  • Fotos históricas de los Aggies y montaje de tradiciones
  • Enmarcado profesionalmente y listo para colgar - aprox. 36" x 18"

Una exhibición atemporal para cualquier miembro orgulloso de la familia Aggie. ¡Whoop!

Texas Longhorns 3D Stadium Display item
Texas Longhorns 3D Stadium Display
$250

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Celebra el orgullo de Texas con esta detallada réplica de madera en 3D del Estadio Darrell K Royal-Texas Memorial, hogar de los Longhorns. Enmarcado profesionalmente y acentuado con fotos clásicas de juegos de UT, esta pieza es el centro perfecto para cualquier fanático de los Longhorns.
Baylor Bears - McLane Stadium 3D Display item
Baylor Bears - McLane Stadium 3D Display
$250

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Muestra tu orgullo escolar con esta detallada réplica de madera en 3D del Estadio McLane, hogar de los Baylor Bears. Bellamente enmarcado y acentuado con fotos clásicas del fútbol de Baylor, esta pieza captura la emoción y la tradición del día del juego en Waco.
Back to the Future - “OUTATIME” Collector’s Display item
Back to the Future - “OUTATIME” Collector’s Display
$495

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¡Gran Scott! Revive la aventura de Volver al Futuro con este icónico coleccionable enmarcado que presenta la famosa placa de California 'OUTATIME', el Almanaque Deportivo Grays y las licencias de conducir replicas de Marty McFly y Doc Brown. ¡Un imprescindible para los amantes del cine y los fans del DeLorean que viaja en el tiempo!
Dallas City of Champions Display item
Dallas City of Champions Display item
Dallas City of Champions Display
$595

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Celebra la grandeza deportiva de Dallas con este impresionante tributo enmarcado que presenta réplicas de anillos de campeonato, boletos vintage y fotos icónicas de los legendarios equipos de la ciudad. Bellamente elaborado y listo para colgar, esta pieza de colección honra a los Mavericks, Stars, Rangers y Cowboys, perfecta para cualquier cueva de fanáticos o oficina.
Taylor Swift - Guitarra acústica autografiada (certificada por JSA) item
Taylor Swift - Guitarra acústica autografiada (certificada por JSA) item
Taylor Swift - Guitarra acústica autografiada (certificada por JSA) item
Taylor Swift - Guitarra acústica autografiada (certificada por JSA)
$1,250

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Un objeto de colección impactante para cualquier fan de Swift, esta vibrante guitarra acústica rosa presenta un autógrafo certificado de Taylor Swift, autenticado por James Spence Authentication (JSA #AZ09514) y verificado a través de spenceloa.com. La guitarra incluye una imagen de su era Red (Versión de Taylor), lo que la convierte en una pieza de exhibición llamativa y un tributo a una de las artistas más influyentes de nuestro tiempo.

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