2025 Desayuno con Papá Noel Subasta Silenciosa

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Acerca de este evento
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Posea un pedazo de la historia de los Texas Rangers con este balón de béisbol autenticado oficialmente por la MLB firmado personalmente por Chris Martin, uno de los destacados lanzadores de los Rangers. Este raro coleccionable no es solo para los fanáticos acérrimos de los Rangers; es un tema de conversación, un centro de atención y un verdadero recuerdo de las grandes ligas.
El balón viene con un Certificado de Autenticidad de la MLB, completo con verificación de holograma, garantizando su legitimidad directamente desde la fuente. Ya sea que esté agregando a su colección de recuerdos deportivos o regalándolo a un fanático de los Rangers de toda la vida, este balón firmado es un jonrón esperando a suceder.
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Un tributo atemporal a las leyendas de la música, este coleccionable enmarcado presenta a The Beatles en una rara fotografía de 1964 disfrutando de una ronda de golf, junto con un boleto de concierto replica de su histórica gira por EE. UU. Acentuado con placas con nombres grabados y firmas facsímiles de John, Paul, George y Ringo, esta elegante pieza captura el encanto y el espíritu de los Fab Four.
Detalles:
Un imprescindible para cualquier fan de The Beatles o coleccionista de la historia de la música.
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Celebre los días de gloria del Equipo de América con esta pieza de coleccionista que honra a Troy Aikman, Emmitt Smith y Michael Irvin, el trío legendario que definió una dinastía.
Este expositor enmarcado profesionalmente presenta boletos de juego, una foto icónica de The Big Three y un trozo genuino del césped final del Texas Stadium (Certificado de Autenticidad incluido). Un imprescindible para cualquier fan de los Cowboys que aprecia el legado de campeonato del equipo.
Detalles:
¡Posea un pedazo real de la historia de los Cowboys!
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A stunning tribute to one of the most celebrated artists of our time, this framed piece features Taylor Swift’s The Tortured Poets Department album art, surrounded by imagery from her most iconic eras — from Fearless to Midnights. Professionally framed with an engraved biography plaque, it captures the evolution and artistry of a true music legend.
Details:
A timeless display for any collector or fan who’s followed Taylor’s journey — from country beginnings to global icon.
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Celebre generaciones de orgullo Aggie con este impresionante tributo enmarcado a la Universidad de Texas A&M. Con una detallada bandera de fieltro que muestra los logos históricos del equipo y la frase Gig 'Em Aggies, esta pieza también incluye fotos clásicas que destacan momentos icónicos y tradiciones, desde los Junction Boys hasta el 12th Man.
Detalles:
Una exhibición atemporal para cualquier miembro orgulloso de la familia Aggie. ¡Whoop!
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