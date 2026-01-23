Brewdoso 2026

Organizado por
Acerca de este evento
Disfruta de acceso durante todo el día a Brewdoso con una pulsera de 3 fichas para degustar, música de cuatro bandas, vendedores y entretenimiento durante todo el día.
Los menores de 21 años entran gratis.
¡DEBES TENER UNA IDENTIFICACIÓN VÁLIDA PARA BEBER!
Los boletos VIP son para mayores de 21 años e incluyen:
¡DEBES TENER UNA IDENTIFICACIÓN VÁLIDA PARA BEBER!
Acceso para menores de 21 años y DD: Incluye acceso GA, música todo el día, vendedores y entretenimiento.
Una vez que se haya comprado una entrada de DD, no se permitirá modificar su pulsera.
¿Sabías que? ¡Recaudamos fondos con Zeffy para asegurar que el 100% de tu compra vaya a nuestra misión!