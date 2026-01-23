Ruidoso Midtown Association

Ruidoso Midtown Association

Acerca de este evento

Brewdoso 2026

Center St

Ruidoso, NM 88345, USA

EARLY Bird - General Admission
$20
Disponible hasta 20 jun

Disfruta de acceso durante todo el día a Brewdoso con una pulsera de 3 fichas para degustar, música de cuatro bandas, vendedores y entretenimiento durante todo el día.


Los menores de 21 años entran gratis.


¡DEBES TENER UNA IDENTIFICACIÓN VÁLIDA PARA BEBER!

  • No se permiten armas de ningún tipo
  • Se permiten sillas para exteriores
  • Se permiten mascotas educadas
  • Este evento se realizará llueva o truene
VIP Admission
$100

Los boletos VIP son para mayores de 21 años e incluyen:

  • Entrada VIP exclusiva
  • Toldo VIP reservado con mesas y asientos
  • Acceso a áreas exclusivas VIP
  • Baños VIP
  • Acceso VIP a la cervecería y destilería

¡DEBES TENER UNA IDENTIFICACIÓN VÁLIDA PARA BEBER!

  • No se permiten armas de ningún tipo
  • Se permiten sillas para exteriores en el área de GA
  • TEN EN CUENTA: Las mascotas están permitidas en el parque, pero no en la carpa VIP
  • Este evento se realizará llueva o truene
Under 21 & DD Admission
Gratuito

Acceso para menores de 21 años y DD: Incluye acceso GA, música todo el día, vendedores y entretenimiento.


Una vez que se haya comprado una entrada de DD, no se permitirá modificar su pulsera.

  • No se permiten armas de ningún tipo
  • Se permiten sillas para exteriores
  • Se permiten mascotas educadas
  • Este evento se realizará llueva o truene

