Brimhall Subasta Silenciosa - Noche de Adultos 2025

Tu boleto incluye la entrada al evento y una comida, refresco y postre de catering.

Bar con pago en efectivo estará disponible con bebidas adicionales para comprar.



Después de tu compra, recibirás confirmación de la compra y un boleto electrónico. Los boletos físicos comprados con efectivo o cheque serán enviados a casa con tu estudiante de Brimhall la semana del 3 de noviembre.





Un número limitado de boletos pueden estar disponibles para comprar en la puerta el día del evento por $20 por persona.