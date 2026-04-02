Heritage Choir Booster

Organizado por

Heritage Choir Booster

Acerca de este evento

Broadway Pops 2026 (copy)

7825 NE 130th Ave

Vancouver, WA 98682

Entrada general
$15

Entrada general para el evento anual de Broadway Pops 2026. La subasta silenciosa comienza a las 6:00PM, las puertas del auditorio se abren a las 6:30PM.

Tenga en cuenta:

En la página de pago hay una donación opcional a la plataforma de pago para ayudar a mantener la plataforma gratuita para organizaciones sin fines de lucro. Para optar por no realizar la donación opcional a la plataforma de pago, debe cambiarla manualmente en la página de pago.


Aquí tienes una guía paso a paso que puedes seguir para optar por no participar:

  1. En la página de pago, busca la sección que sugiere una contribución voluntaria a Zeffy.
  2. Haz clic en el campo de la cantidad de contribución.
  3. Introduce manualmente “0” como la cantidad.
  4. Continúa con el proceso de pago como de costumbre.

Gracias por tu continuo apoyo a nuestro programa de coro y por ayudar a que esta experiencia educativa y musical sea posible para nuestros estudiantes.


Estudiante (ASB) / Veterano / Adulto mayor de 65 años Entrada
$8

Estudiante (ASB) / Veterano / Adulto mayor de 65 años Entrada al evento anual de Broadway Pops 2026. La subasta silenciosa comienza a las 6:00PM, las puertas del auditorio se abren a las 6:30PM.

Tenga en cuenta:

En la página de pago hay una donación opcional a la plataforma de pago para ayudar a mantener la plataforma gratuita para organizaciones sin fines de lucro. Para optar por no realizar la donación opcional a la plataforma de pago, debe cambiarla manualmente en la página de pago.


Aquí tienes una guía paso a paso que puedes seguir para optar por no participar:

  1. En la página de pago, busca la sección que sugiere una contribución voluntaria a Zeffy.
  2. Haz clic en el campo de la cantidad de contribución.
  3. Introduce manualmente “0” como la cantidad.
  4. Continúa con el proceso de pago como de costumbre.

Gracias por tu continuo apoyo a nuestro programa de coro y por ayudar a que esta experiencia educativa y musical sea posible para nuestros estudiantes.


Entrada para niños (5 y menos)
Gratuito

Entrada para niños (5 y menos) al evento anual de Broadway Pops 2026. La subasta silenciosa comienza a las 6:00PM, las puertas del auditorio se abren a las 6:30PM.

Tenga en cuenta:

En la página de pago hay una donación opcional a la plataforma de pago para ayudar a mantener la plataforma gratuita para organizaciones sin fines de lucro. Para optar por no realizar la donación opcional a la plataforma de pago, debe cambiarla manualmente en la página de pago.


Aquí tienes una guía paso a paso que puedes seguir para optar por no participar:

  1. En la página de pago, busca la sección que sugiere una contribución voluntaria a Zeffy.
  2. Haz clic en el campo de la cantidad de contribución.
  3. Introduce manualmente “0” como la cantidad.
  4. Continúa con el proceso de pago como de costumbre.

Gracias por tu continuo apoyo a nuestro programa de coro y por ayudar a que esta experiencia educativa y musical sea posible para nuestros estudiantes.


Añadir una donación para Heritage Choir Booster

$

¿Sabías que? ¡Recaudamos fondos con Zeffy para asegurar que el 100% de tu compra vaya a nuestra misión!