Broadway Pops 2026 (copy) april 2nd

Organizado por
Acerca de este evento
Vancouver, WA 98682
Entrada general para el evento anual de Broadway Pops 2026. La subasta silenciosa comienza a las 6:00PM, las puertas del auditorio se abren a las 6:30PM.
Tenga en cuenta:
En la página de pago hay una donación opcional a la plataforma de pago para ayudar a mantener la plataforma gratuita para organizaciones sin fines de lucro. Para optar por no realizar la donación opcional a la plataforma de pago, debe cambiarla manualmente en la página de pago.
Aquí tienes una guía paso a paso que puedes seguir para optar por no participar:
Gracias por tu continuo apoyo a nuestro programa de coro y por ayudar a que esta experiencia educativa y musical sea posible para nuestros estudiantes.
Estudiante (ASB) / Veterano / Adulto mayor de 65 años Entrada al evento anual de Broadway Pops 2026. La subasta silenciosa comienza a las 6:00PM, las puertas del auditorio se abren a las 6:30PM.
Tenga en cuenta:
En la página de pago hay una donación opcional a la plataforma de pago para ayudar a mantener la plataforma gratuita para organizaciones sin fines de lucro. Para optar por no realizar la donación opcional a la plataforma de pago, debe cambiarla manualmente en la página de pago.
Aquí tienes una guía paso a paso que puedes seguir para optar por no participar:
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Entrada para niños (5 y menos) al evento anual de Broadway Pops 2026. La subasta silenciosa comienza a las 6:00PM, las puertas del auditorio se abren a las 6:30PM.
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En la página de pago hay una donación opcional a la plataforma de pago para ayudar a mantener la plataforma gratuita para organizaciones sin fines de lucro. Para optar por no realizar la donación opcional a la plataforma de pago, debe cambiarla manualmente en la página de pago.
Aquí tienes una guía paso a paso que puedes seguir para optar por no participar:
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