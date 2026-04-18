BTES Builder's Club -Legoland

Los acompañantes deben contar con una insignia de voluntario de Nivel C actual y válida emitida por las Escuelas del Condado de Flagler.

Complete el proceso lo antes posible, ya que puede tardar unas semanas. Visite https://www.flaglerschools.com/connect-with-us/volunteering para comenzar.

Ofreceremos asientos en el autobús para los acompañantes según disponibilidad. Los asientos en el autobús serán limitados y se asignarán según el orden en que se reciban los pagos. No sabremos cuántos asientos tenemos disponibles para los acompañantes hasta que todos los estudiantes estén contabilizados. Los acompañantes que no puedan viajar en el autobús deberán conducir su propio transporte y pagar por estacionamiento en Sea World.