BTES Builder's Club -Legoland

Organizado por
Acerca de este evento
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Estudiante pase a Seaworld Orlando por un día el 11/03/26. Incluye viaje en autobús.
Esto es para estudiantes que ya tienen un pase de temporada. Esto es para pagar el viaje en autobús al parque. Por favor envíe al maestro de su hijo una foto del pase anual. Pedimos que los pases anuales se entreguen al maestro el día anterior al viaje, para poder asegurarnos de que los estudiantes tengan lo que necesitan el día de
Los acompañantes deben contar con una insignia de voluntario de Nivel C actual y válida emitida por las Escuelas del Condado de Flagler.
Complete el proceso lo antes posible, ya que puede tardar unas semanas. Visite https://www.flaglerschools.com/connect-with-us/volunteering para comenzar.
Ofreceremos asientos en el autobús para los acompañantes según disponibilidad. Los asientos en el autobús serán limitados y se asignarán según el orden en que se reciban los pagos. No sabremos cuántos asientos tenemos disponibles para los acompañantes hasta que todos los estudiantes estén contabilizados. Los acompañantes que no puedan viajar en el autobús deberán conducir su propio transporte y pagar por estacionamiento en Sea World.
Si tiene un Pase de Temporada y selecciona esta opción y viaja en el autobús, se le cobrará $35 en una fecha posterior una vez que sepamos cuántos asientos están disponibles en los autobuses. Si no viaja en el autobús, usted es responsable de su propio transporte y tarifas de estacionamiento.
Los acompañantes deben contar con una insignia de voluntario de Nivel C actual y válida emitida por las Escuelas del Condado de Flagler.
Complete el proceso lo antes posible, ya que puede tardar unas semanas. Visite https://www.flaglerschools.com/connect-with-us/volunteering para comenzar.
Ofreceremos asientos en el autobús para los acompañantes según disponibilidad. Los asientos en el autobús serán limitados y se asignarán según el orden en que se reciban los pagos. No sabremos cuántos asientos tenemos disponibles para los acompañantes hasta que todos los estudiantes estén contabilizados. Los acompañantes que no puedan viaje en el autobús deberán conducir su propio transporte y pagar por estacionamiento en Sea World.
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