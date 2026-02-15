Buckle Belle’s Rodeo Youth Fashion Show 2026

Organizado por
1 ticket to the Buckle Belles Rodeo Youth Fashion Show (no designated seating) which includes brunch bites from local restaurants and a ticket for a mimosa or signature drink.
1 entrada para el desfile de moda juvenil Buckle Belles Rodeo que incluye bocadillos de brunch de restaurantes locales y una entrada para un mimosa o una bebida de autor.
8 entradas para el desfile de moda juvenil Buckle Belles Rodeo que incluye bocadillos de brunch de restaurantes locales y 16 entradas para mimosas. Incluye señalización de mesa, ubicación premium de mesa, mención en programa, campañas de marketing previas y posteriores.
8 entradas para el desfile de moda juvenil Buckle Belles Rodeo que incluye bocadillos de brunch de restaurantes locales y 24 entradas para mimosas. Incluye señalización de mesa, mejor ubicación de mesa, mención en programa, campañas de marketing previas y posteriores.
8 entradas para el desfile de moda juvenil Buckle Belles Rodeo que incluye bocadillos de brunch de restaurantes locales y mimosas sin fondo para los invitados de la mesa. Incluye señalización de mesa, mejor ubicación de mesa, mención en programa, campañas de marketing previas y posteriores.
Puedes configurar tu mesa en el evento para promocionar tus productos o marca y apoyar el impacto en la comunidad local. Tu elección: tarifa de $150 o artículo valorado en $150 para nuestra subasta de ambos :)
¿Sabías que? ¡Recaudamos fondos con Zeffy para asegurar que el 100% de tu compra vaya a nuestra misión!