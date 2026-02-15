Spring Branch Post No. 654 American Legion, Department of Texas

Organizado por

Spring Branch Post No. 654 American Legion, Department of Texas

Acerca de este evento

Buckle Belle’s Rodeo Youth Fashion Show 2026

3105 Campbell Rd

Houston, TX 77080, USA

Standing Room Only
$19

1 ticket to the Buckle Belles Rodeo Youth Fashion Show (no designated seating) which includes brunch bites from local restaurants and a ticket for a mimosa or signature drink.

Entrada de fan del rodeo
$29

1 entrada para el desfile de moda juvenil Buckle Belles Rodeo que incluye bocadillos de brunch de restaurantes locales y una entrada para un mimosa o una bebida de autor.

Patrocinador de cuidadores de pasarelas
$500

8 entradas para el desfile de moda juvenil Buckle Belles Rodeo que incluye bocadillos de brunch de restaurantes locales y 16 entradas para mimosas. Incluye señalización de mesa, ubicación premium de mesa, mención en programa, campañas de marketing previas y posteriores.

Mesa de patrocinador Golden Spur
$1,000

8 entradas para el desfile de moda juvenil Buckle Belles Rodeo que incluye bocadillos de brunch de restaurantes locales y 24 entradas para mimosas. Incluye señalización de mesa, mejor ubicación de mesa, mención en programa, campañas de marketing previas y posteriores.

Mesa de patrocinador de realeza del rodeo
$2,000

8 entradas para el desfile de moda juvenil Buckle Belles Rodeo que incluye bocadillos de brunch de restaurantes locales y mimosas sin fondo para los invitados de la mesa. Incluye señalización de mesa, mejor ubicación de mesa, mención en programa, campañas de marketing previas y posteriores.

Mesa de vendedor, diseñador o tienda
$150

Puedes configurar tu mesa en el evento para promocionar tus productos o marca y apoyar el impacto en la comunidad local. Tu elección: tarifa de $150 o artículo valorado en $150 para nuestra subasta de ambos :)

Añadir una donación para Spring Branch Post No. 654 American Legion, Department of Texas

$

¿Sabías que? ¡Recaudamos fondos con Zeffy para asegurar que el 100% de tu compra vaya a nuestra misión!