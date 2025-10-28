Construyendo la Subasta Silenciosa de Nuestra Propia Comunidad.

Lugar de recogida

3408 Vollmer Rd, Olympia Fields, IL 60461, USA

Máscara Akan item
Máscara Akan
$45

Puja inicial

Esta máscara Akan de madera y bronce donada por Yaa La Minsten normalmente no sería un artículo de subasta. Sin embargo, se ofrece para una gran causa.

Túnica Bailarina item
Túnica Bailarina
$25

Puja inicial

Esta pintura de lienzo de tamaño mediano es del Centro de Arte en Ghana.

Porte del Portador item
Porte del Portador
$25

Puja inicial

Este retrato pintado a mano de tamaño mediano es del Centro de Arte en Accra, Ghana.

Pájaro Sankofa item
Pájaro Sankofa
$25

Puja inicial

Este lienzo de gran tamaño está pintado a mano con complementos textiles y es del Centro de Arte en Accra, Ghana.

