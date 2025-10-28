Construyendo la Subasta Silenciosa de Nuestra Propia Comunidad.

Puja inicial
Esta máscara Akan de madera y bronce donada por Yaa La Minsten normalmente no sería un artículo de subasta. Sin embargo, se ofrece para una gran causa.
Esta pintura de lienzo de tamaño mediano es del Centro de Arte en Ghana.
Este retrato pintado a mano de tamaño mediano es del Centro de Arte en Accra, Ghana.
Este lienzo de gran tamaño está pintado a mano con complementos textiles y es del Centro de Arte en Accra, Ghana.
