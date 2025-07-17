Ofrecido por

<p>Patrocinio empresarial Año escolar 2024-2025</p>

Nivel de Superintendente
$5,000

Sin expiración

* Un banner de 5' x 7' y un banner de 3' x 5' (todo el año) Colocación en la cerca: en la entrada principal de la escuela (Evans y Lafayette) y frente a Evans Ave. * 1 año escolar (septiembre-mayo) de reconocimiento/promoción en correos electrónicos escolares + calendario/boletín de papel * 1 Página completa de publicidad en el anuario escolar * Promoción en redes sociales mensualmente durante el año escolar. * Mesa en el Carnaval de Asbury * Colocación/promoción del logotipo Spring Wing
Nivel de Director
$2,500

Sin expiración

* Un banner de 3' x 5' (todo el año) Colocación en la cerca (frente a Evans) * 1 año escolar (septiembre-mayo) de reconocimiento/promoción mensual en correos electrónicos escolares + calendario/boletín de papel * 1 Página completa de publicidad en el anuario escolar * Promoción en redes sociales mensualmente durante el año escolar. * Mesa en el Carnaval de Asbury * Colocación/promoción del logotipo Spring Wing
Eagle Level
$1,500

Sin expiración

* One 3ˈ x 5ˈ banner (school year) Fence placement (facing Evans) * 1-School Year (Sept-May) of monthly recognition/promotion in school e-mails * 1 Half Page Ad in school yearbook Social Media Promotion monthly during school year * Table at Asbury Carnival * Spring Wing Logo placement/promotion
Soaring Level
$1,000

Sin expiración

* One 3ˈ x 5ˈ banner (school year) Fence placement (facing Evans) * Quarterly recognition/promotion in school e-mails. * 2 promotions/yr in paper calendar/newsletter * 1 Quarter Page Ad in school yearbook Social Media Promotion (Quarterly)
Wing Level
$750

Sin expiración

* 2X per year recognition/promotion in school e-mails. * 1 promotion/yr in paper calendar/newsletter * Logo Placement in school yearbook * Social Media Promotion (1 time/yr)
Blue Level
$500

Sin expiración

* 2X per year recognition/promotion in school e-mails. * 1 promotion/yr in paper calendar/newsletter * Logo Placement in school yearbook * Social Media Promotion (1 times/yr)
