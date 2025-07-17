<p>Patrocinio empresarial Año escolar 2024-2025</p>
Nivel de Superintendente
$5,000
Sin expiración
* Un banner de 5' x 7' y un banner de 3' x 5' (todo el año) Colocación en la cerca: en la entrada principal de la escuela (Evans y Lafayette) y frente a Evans Ave.
* 1 año escolar (septiembre-mayo) de reconocimiento/promoción en correos electrónicos escolares + calendario/boletín de papel
* 1 Página completa de publicidad en el anuario escolar
* Promoción en redes sociales mensualmente durante el año escolar.
* Mesa en el Carnaval de Asbury
* Colocación/promoción del logotipo Spring Wing
Nivel de Director
$2,500
Sin expiración
* Un banner de 3' x 5' (todo el año) Colocación en la cerca (frente a Evans)
* 1 año escolar (septiembre-mayo) de reconocimiento/promoción mensual en correos electrónicos escolares + calendario/boletín de papel
* 1 Página completa de publicidad en el anuario escolar
* Promoción en redes sociales mensualmente durante el año escolar.
* Mesa en el Carnaval de Asbury
* Colocación/promoción del logotipo Spring Wing
Eagle Level
$1,500
Sin expiración
* One 3ˈ x 5ˈ banner (school year) Fence placement (facing Evans)
* 1-School Year (Sept-May) of monthly recognition/promotion in school e-mails
* 1 Half Page Ad in school yearbook
Social Media Promotion monthly during school year
* Table at Asbury Carnival * Spring Wing Logo placement/promotion
Soaring Level
$1,000
Sin expiración
* One 3ˈ x 5ˈ banner (school year) Fence placement (facing Evans)
* Quarterly recognition/promotion in school e-mails.
* 2 promotions/yr in paper calendar/newsletter
* 1 Quarter Page Ad in school yearbook
Social Media Promotion (Quarterly)
Wing Level
$750
Sin expiración
* 2X per year recognition/promotion in school e-mails.
* 1 promotion/yr in paper calendar/newsletter
* Logo Placement in school yearbook
* Social Media Promotion (1 time/yr)
Blue Level
$500
Sin expiración
* 2X per year recognition/promotion in school e-mails.
* 1 promotion/yr in paper calendar/newsletter
* Logo Placement in school yearbook
* Social Media Promotion (1 times/yr)
