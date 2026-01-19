Arts In The Burg

Arts In The Burg

Buttercream Basics: Valentine’s Basics with Kristy Campbell

Arts In The Burg

207 S Cedar Ave, South Pittsburg, TN 37380, USA

Ticket estándar - marco estilo galería 6x6
$28
¿Quieres ayudar pagando un poco más?
$45

Si desea pagar un poco más y ayudar a estudiantes que de otra manera no podrían asistir, ¡te lo agradecemos! Elija esta opción:

No puedes pagar el precio completo - lienzo estándar 6x6
$15

Si realmente no puedes pagar el precio completo y necesitas un poco de ayuda, por favor no dejes que el costo sea una razón para no registrarte. Utiliza esta opción para obtener una tarifa reducida. El lienzo tendrá la misma longitud y altura, pero el grosor será el de un lienzo estándar.

