Organization For The Development Integral Of Dondon
Campagne de Parrainage de la 10e Édition du FESTIVAL DES GROTTES – Jusqu'au 15 juin
Dondon
Haiti
Sonorisation, podium, lumières
$1,000
⸻ 🎤 Assurez une qualité professionnelle du 18 au 23 juillet 🎯 Objectif : 7 000 $ Avec votre soutien, le Festival des Grottes 2025 proposera des concerts, spectacles, animations et discours officiels dans des conditions techniques optimales. Votre contribution permettra de financer les systèmes de sonorisation, éclairages, et locations de scène — garantissant un son puissant et clair, ainsi que des effets lumineux spectaculaires. Chaque représentation bénéficiera d’une scène professionnelle et modulable, conçue pour le confort des artistes et le plaisir du public. ✅ Ce que votre soutien rendra possible : • Système de sonorisation de pointe : un son clair et équilibré pour tous les concerts et discours officiels • Éclairage professionnel : des effets visuels saisissants pour sublimer chaque performance • Scène modulable : une plateforme solide et polyvalente, adaptée à tous les artistes et activités ⸻ 📣 Visibilité maximale pour votre marque En tant que partenaire du Festival des Grottes, votre logo sera mis en valeur sur les scènes principales et les banderoles officielles des sponsors. Il figurera aussi sur l’ensemble des supports de communication : affiches, programmes officiels, et publications sur les réseaux sociaux. Cette visibilité étendue associera votre entreprise à un événement culturel dynamique, et démontrera votre engagement auprès d’un public large et engagé. ✅ Votre marque en lumière : • Présence scénique : votre logo affiché lors de chaque prestation • Supports marketing : votre image sur les affiches, programmes, réseaux sociaux • Bannières de reconnaissance : votre soutien visible dans tout le festival ⸻ 🌟 Reconnaissance spéciale pendant les concerts Tout au long du Festival, votre rôle de sponsor sera mis à l’honneur avec fierté. Avant chaque grand concert, votre entreprise sera présentée et remerciée par l’animateur, soulignant votre contribution essentielle. Votre soutien sera également reconnu lors des discours officiels et de la cérémonie de clôture. ✅ Moments forts de reconnaissance : • Annonces de concerts : votre nom cité avant chaque événement majeur • Remerciements officiels : reconnaissance dans les discours clés ⸻ 🇭🇹 Soutenez un événement culturel majeur dans le Nord d’Haïti En finançant l’équipement technique du Festival des Grottes, vous contribuez directement à la réussite de l’un des événements culturels les plus attendus de Dondon et de toute la région Nord. Votre partenariat offrira un divertissement de qualité aux habitants comme aux visiteurs, tout en mettant en valeur la culture locale. Vous associerez votre image à un projet fédérateur, qui renforce la fierté régionale et dynamise votre présence commerciale. ✅ Un impact local concret : • Partenaire d’un événement emblématique pour Dondon et le Nord • Engagement valorisé : affichez votre soutien à la culture locale et au dynamisme régional ⸻ ✨ Rejoignez l’aventure du Festival des Grottes 2025 ! 📩 Pour plus d’informations sur nos formules de partenariat, contactez-nous. Ensemble, illuminons le Nord avec un festival professionnel et inoubliable !
⸻ 🎤 Assurez une qualité professionnelle du 18 au 23 juillet 🎯 Objectif : 7 000 $ Avec votre soutien, le Festival des Grottes 2025 proposera des concerts, spectacles, animations et discours officiels dans des conditions techniques optimales. Votre contribution permettra de financer les systèmes de sonorisation, éclairages, et locations de scène — garantissant un son puissant et clair, ainsi que des effets lumineux spectaculaires. Chaque représentation bénéficiera d’une scène professionnelle et modulable, conçue pour le confort des artistes et le plaisir du public. ✅ Ce que votre soutien rendra possible : • Système de sonorisation de pointe : un son clair et équilibré pour tous les concerts et discours officiels • Éclairage professionnel : des effets visuels saisissants pour sublimer chaque performance • Scène modulable : une plateforme solide et polyvalente, adaptée à tous les artistes et activités ⸻ 📣 Visibilité maximale pour votre marque En tant que partenaire du Festival des Grottes, votre logo sera mis en valeur sur les scènes principales et les banderoles officielles des sponsors. Il figurera aussi sur l’ensemble des supports de communication : affiches, programmes officiels, et publications sur les réseaux sociaux. Cette visibilité étendue associera votre entreprise à un événement culturel dynamique, et démontrera votre engagement auprès d’un public large et engagé. ✅ Votre marque en lumière : • Présence scénique : votre logo affiché lors de chaque prestation • Supports marketing : votre image sur les affiches, programmes, réseaux sociaux • Bannières de reconnaissance : votre soutien visible dans tout le festival ⸻ 🌟 Reconnaissance spéciale pendant les concerts Tout au long du Festival, votre rôle de sponsor sera mis à l’honneur avec fierté. Avant chaque grand concert, votre entreprise sera présentée et remerciée par l’animateur, soulignant votre contribution essentielle. Votre soutien sera également reconnu lors des discours officiels et de la cérémonie de clôture. ✅ Moments forts de reconnaissance : • Annonces de concerts : votre nom cité avant chaque événement majeur • Remerciements officiels : reconnaissance dans les discours clés ⸻ 🇭🇹 Soutenez un événement culturel majeur dans le Nord d’Haïti En finançant l’équipement technique du Festival des Grottes, vous contribuez directement à la réussite de l’un des événements culturels les plus attendus de Dondon et de toute la région Nord. Votre partenariat offrira un divertissement de qualité aux habitants comme aux visiteurs, tout en mettant en valeur la culture locale. Vous associerez votre image à un projet fédérateur, qui renforce la fierté régionale et dynamise votre présence commerciale. ✅ Un impact local concret : • Partenaire d’un événement emblématique pour Dondon et le Nord • Engagement valorisé : affichez votre soutien à la culture locale et au dynamisme régional ⸻ ✨ Rejoignez l’aventure du Festival des Grottes 2025 ! 📩 Pour plus d’informations sur nos formules de partenariat, contactez-nous. Ensemble, illuminons le Nord avec un festival professionnel et inoubliable !
Concerts en plein air
$500
Samedi 19, 21, 22 juillet 2025 – Place Vincent Ogé 🎯 Objectif : 10 000 $ Devenez le Sponsor Officiel des Concerts en Plein Air du Festival des Grottes 2025 — une série de soirées vibrantes alliant musique, danse, théâtre et performances artistiques devant un large public enthousiaste, sous les étoiles de Dondon. ⸻ Points forts du programme : • Performances musicales avec : • Groupes légendaires : Boukman Eksperyans, Kanpech, Anbyans • Groupes locaux et le groupe de l’EMD • Performances de danse traditionnelle et moderne • Sketches comiques populaires et performances théâtrales • Sets DJ et divertissement culturel ⸻ Avantages exclusifs pour le sponsor des concerts en plein air : • Votre logo affiché sur toutes les bannières de scène, affiches de concert, flyers, et matériels numériques • Mentions spéciales sur scène avant et après chaque performance • Visibilité maximale pendant les concerts, sur les réseaux sociaux, et via les stations de radio partenaires • Présence VIP pour vos représentants lors des concerts • Inclusion dans les communiqués de presse officiels et les annonces du festival ⸻ Pourquoi parrainer les concerts en plein air ? • Atteindre un large public multigénérationnel et festif • Aligner votre marque avec la culture haïtienne, la musique, la joie, et la tradition • Bénéficier d’une visibilité jour et nuit dans les espaces publics clés de Dondon ⸻ Célébrez avec nous et montrez votre soutien à l’art, à la communauté, et à la culture !
Samedi 19, 21, 22 juillet 2025 – Place Vincent Ogé 🎯 Objectif : 10 000 $ Devenez le Sponsor Officiel des Concerts en Plein Air du Festival des Grottes 2025 — une série de soirées vibrantes alliant musique, danse, théâtre et performances artistiques devant un large public enthousiaste, sous les étoiles de Dondon. ⸻ Points forts du programme : • Performances musicales avec : • Groupes légendaires : Boukman Eksperyans, Kanpech, Anbyans • Groupes locaux et le groupe de l’EMD • Performances de danse traditionnelle et moderne • Sketches comiques populaires et performances théâtrales • Sets DJ et divertissement culturel ⸻ Avantages exclusifs pour le sponsor des concerts en plein air : • Votre logo affiché sur toutes les bannières de scène, affiches de concert, flyers, et matériels numériques • Mentions spéciales sur scène avant et après chaque performance • Visibilité maximale pendant les concerts, sur les réseaux sociaux, et via les stations de radio partenaires • Présence VIP pour vos représentants lors des concerts • Inclusion dans les communiqués de presse officiels et les annonces du festival ⸻ Pourquoi parrainer les concerts en plein air ? • Atteindre un large public multigénérationnel et festif • Aligner votre marque avec la culture haïtienne, la musique, la joie, et la tradition • Bénéficier d’une visibilité jour et nuit dans les espaces publics clés de Dondon ⸻ Célébrez avec nous et montrez votre soutien à l’art, à la communauté, et à la culture !
Tropicana d'Haiti-Dimanche 20 Juillet, 2025
$500
⸻ Gala Tropicana d’Haïti 🎷 🎯 Objectif : 5 500 $ Rejoignez-nous pour l’un des moments forts du Festival des Grottes ! Et pourquoi ne pas sponsoriser cette soirée légendaire ? ⸻ Pourquoi parrainer le Gala Tropicana ? • Visibilité maximale : votre logo et le nom de votre entreprise figureront sur tous les supports de communication de l’événement (affiches, bannières, réseaux sociaux, annonces audio). • Présence exclusive : associez votre marque à l’élégance, la culture et le prestige de l’un des plus grands ensembles musicaux d’Haïti. • Public captif et diversifié : plusieurs centaines de participants attendus, venus de toute la région et de la diaspora. • Communication officielle : remerciements en direct par le maître de cérémonie et visibilité VIP. ⸻ Votre soutien contribuera à financer : • Une performance musicale exceptionnelle de Tropicana d’Haïti • Une installation professionnelle de sonorisation, d’éclairage et de scène • La décoration et l’aménagement du lieu • L’accueil VIP et les services aux invités ⸻ Faites briller votre entreprise en devenant un acteur clé de cet événement historique ! 📩 Contactez-nous dès aujourd’hui pour devenir sponsor du Gala Tropicana d’Haïti 2025 : [email protected]
⸻ Gala Tropicana d’Haïti 🎷 🎯 Objectif : 5 500 $ Rejoignez-nous pour l’un des moments forts du Festival des Grottes ! Et pourquoi ne pas sponsoriser cette soirée légendaire ? ⸻ Pourquoi parrainer le Gala Tropicana ? • Visibilité maximale : votre logo et le nom de votre entreprise figureront sur tous les supports de communication de l’événement (affiches, bannières, réseaux sociaux, annonces audio). • Présence exclusive : associez votre marque à l’élégance, la culture et le prestige de l’un des plus grands ensembles musicaux d’Haïti. • Public captif et diversifié : plusieurs centaines de participants attendus, venus de toute la région et de la diaspora. • Communication officielle : remerciements en direct par le maître de cérémonie et visibilité VIP. ⸻ Votre soutien contribuera à financer : • Une performance musicale exceptionnelle de Tropicana d’Haïti • Une installation professionnelle de sonorisation, d’éclairage et de scène • La décoration et l’aménagement du lieu • L’accueil VIP et les services aux invités ⸻ Faites briller votre entreprise en devenant un acteur clé de cet événement historique ! 📩 Contactez-nous dès aujourd’hui pour devenir sponsor du Gala Tropicana d’Haïti 2025 : [email protected]
Zone Enfants
$200
⸻ 18–23 juillet 🎯 Objectif : 2 000 $ Zone Enfants – Festival des Grottes 2025 La Zone Enfants du Festival des Grottes 2025 est un espace joyeux et dynamique entièrement dédié aux plus jeunes ! Remplie de jeux amusants, d’activités créatives et de compétitions sportives amicales, elle offre un environnement sûr et stimulant où les enfants peuvent jouer, apprendre et se faire des amis. Les activités incluent : • Courses relais • Matchs de football • Jeux musicaux • Ateliers d’arts plastiques et de bricolage Avec de nombreuses surprises et des prix pour la participation et l’esprit sportif ! Cet espace célèbre l’énergie et la créativité de la jeunesse, tout en encourageant le travail d’équipe et la confiance en soi — faisant de la Zone Enfants l’un des moments les plus appréciés du festival !
⸻ 18–23 juillet 🎯 Objectif : 2 000 $ Zone Enfants – Festival des Grottes 2025 La Zone Enfants du Festival des Grottes 2025 est un espace joyeux et dynamique entièrement dédié aux plus jeunes ! Remplie de jeux amusants, d’activités créatives et de compétitions sportives amicales, elle offre un environnement sûr et stimulant où les enfants peuvent jouer, apprendre et se faire des amis. Les activités incluent : • Courses relais • Matchs de football • Jeux musicaux • Ateliers d’arts plastiques et de bricolage Avec de nombreuses surprises et des prix pour la participation et l’esprit sportif ! Cet espace célèbre l’énergie et la créativité de la jeunesse, tout en encourageant le travail d’équipe et la confiance en soi — faisant de la Zone Enfants l’un des moments les plus appréciés du festival !
Marathon de Saint-Raphaël à Dondon 🎯 Objectif : 2 000 $ Le Marathon rassemblera des athlètes, des jeunes et des passionnés de sport venus de toute la région pour une course historique à travers les magnifiques paysages de Dondon ! ⸻ Pourquoi parrainer le Marathon ? • Visibilité exceptionnelle : votre marque apparaîtra sur les dossards, les banderoles, la signalisation et dans toutes nos communications officielles (réseaux sociaux, affiches, annonces audio). • Forte implication communautaire : associez votre image à la santé, l’énergie, la jeunesse et la solidarité. • Couverture médiatique : la course sera diffusée sur nos chaînes partenaires et bénéficiera d’une large visibilité dans toute la région. • Présence active : possibilité de distribuer vos produits/services sur place (stands, cadeaux, animations). ⸻ Votre soutien permettra de financer : • L’organisation du marathon (sécurité, rafraîchissements, logistique) • Les prix et médailles pour les gagnants • L’animation musicale et festive au départ et à l’arrivée • La distribution de t-shirts personnalisés et médailles pour tous les participants ⸻ Soutenez l’effort, la persévérance et la célébration en devenant sponsor du Marathon du Festival des Grottes 2025 ! 📩 Contactez-nous dès aujourd’hui : [email protected]
Marathon de Saint-Raphaël à Dondon 🎯 Objectif : 2 000 $ Le Marathon rassemblera des athlètes, des jeunes et des passionnés de sport venus de toute la région pour une course historique à travers les magnifiques paysages de Dondon ! ⸻ Pourquoi parrainer le Marathon ? • Visibilité exceptionnelle : votre marque apparaîtra sur les dossards, les banderoles, la signalisation et dans toutes nos communications officielles (réseaux sociaux, affiches, annonces audio). • Forte implication communautaire : associez votre image à la santé, l’énergie, la jeunesse et la solidarité. • Couverture médiatique : la course sera diffusée sur nos chaînes partenaires et bénéficiera d’une large visibilité dans toute la région. • Présence active : possibilité de distribuer vos produits/services sur place (stands, cadeaux, animations). ⸻ Votre soutien permettra de financer : • L’organisation du marathon (sécurité, rafraîchissements, logistique) • Les prix et médailles pour les gagnants • L’animation musicale et festive au départ et à l’arrivée • La distribution de t-shirts personnalisés et médailles pour tous les participants ⸻ Soutenez l’effort, la persévérance et la célébration en devenant sponsor du Marathon du Festival des Grottes 2025 ! 📩 Contactez-nous dès aujourd’hui : [email protected]
Foires – 18-22 juillet (Art, Santé, Gastronomie)
$100
🎯 Objectif : 3 000 $ Les foires du Festival des Grottes 2025 seront un événement incontournable célébrant l’art, la santé et la gastronomie au cœur de Dondon. Une occasion unique pour découvrir des créations artistiques locales, des solutions de santé innovantes et une diversité de saveurs locales. ⸻ Pourquoi parrainer les foires ? • Visibilité maximale : Votre logo apparaîtra sur les stands, les affiches de l’événement, les bannières, ainsi que dans nos communications officielles (réseaux sociaux, affiches, annonces audio). • Engagement communautaire : Associez votre image à l’art, la santé, la nutrition et le soutien aux producteurs locaux. • Diversité du public : Attirez une audience variée, allant des habitants de la région aux visiteurs internationaux. • Présence active : Possibilité de distribuer vos produits/services à travers des stands ou animations sur place. ⸻ Votre soutien permettra de financer : • La mise en place des stands d’art et d’artisanat • La gestion de la foire de santé (dépistages, consultations, sensibilisation) • La promotion des produits locaux (produits alimentaires, boissons, etc.) • L’animation et la décoration des espaces • L’accueil des exposants et des visiteurs ⸻ Soutenez l’art, la santé et la gastronomie en devenant sponsor des foires du Festival des Grottes 2025 ! 📩 Contactez-nous dès aujourd’hui : [email protected]
🎯 Objectif : 3 000 $ Les foires du Festival des Grottes 2025 seront un événement incontournable célébrant l’art, la santé et la gastronomie au cœur de Dondon. Une occasion unique pour découvrir des créations artistiques locales, des solutions de santé innovantes et une diversité de saveurs locales. ⸻ Pourquoi parrainer les foires ? • Visibilité maximale : Votre logo apparaîtra sur les stands, les affiches de l’événement, les bannières, ainsi que dans nos communications officielles (réseaux sociaux, affiches, annonces audio). • Engagement communautaire : Associez votre image à l’art, la santé, la nutrition et le soutien aux producteurs locaux. • Diversité du public : Attirez une audience variée, allant des habitants de la région aux visiteurs internationaux. • Présence active : Possibilité de distribuer vos produits/services à travers des stands ou animations sur place. ⸻ Votre soutien permettra de financer : • La mise en place des stands d’art et d’artisanat • La gestion de la foire de santé (dépistages, consultations, sensibilisation) • La promotion des produits locaux (produits alimentaires, boissons, etc.) • L’animation et la décoration des espaces • L’accueil des exposants et des visiteurs ⸻ Soutenez l’art, la santé et la gastronomie en devenant sponsor des foires du Festival des Grottes 2025 ! 📩 Contactez-nous dès aujourd’hui : [email protected]
Gala d’Ouverture – Vendredi 18 juillet 2025
$20
🎯 Objectif : 8 000 $ Joignez-vous à nous pour le Gala d’Ouverture du Festival des Grottes 2025, une soirée élégante et mémorable marquant le début de cette 10e édition. Cet événement prestigieux rassemblera des invités de marque, des leaders communautaires et des passionnés de culture pour une soirée de célébration de la musique, de l’art et de l’héritage de Dondon. ⸻ Pourquoi parrainer le Gala d’Ouverture ? • Visibilité maximale : Votre logo sera affiché sur tous les supports liés à l’événement (affiches, bannières, programmes, réseaux sociaux). • Présence exclusive : Associez votre marque à l’élégance et au prestige de cet événement exceptionnel. • Audience captive et influente : Plusieurs centaines de participants de la région et de la diaspora, parmi lesquels des personnalités et des professionnels. • Reconnaissance officielle : Votre soutien sera mis en avant lors des discours d’ouverture, par le maître de cérémonie et pendant les annonces officielles. ⸻ Votre soutien permettra de financer : • La performance musicale et la logistique de la soirée • La sonorisation, l’éclairage et l’aménagement de la scène • La décoration du lieu et l’accueil des invités • Les services VIP et la gestion des invités de marque ⸻ Devenez sponsor du Gala d’Ouverture et marquez le début d’un festival inoubliable ! 📩 Contactez-nous dès aujourd’hui : [email protected]
🎯 Objectif : 8 000 $ Joignez-vous à nous pour le Gala d’Ouverture du Festival des Grottes 2025, une soirée élégante et mémorable marquant le début de cette 10e édition. Cet événement prestigieux rassemblera des invités de marque, des leaders communautaires et des passionnés de culture pour une soirée de célébration de la musique, de l’art et de l’héritage de Dondon. ⸻ Pourquoi parrainer le Gala d’Ouverture ? • Visibilité maximale : Votre logo sera affiché sur tous les supports liés à l’événement (affiches, bannières, programmes, réseaux sociaux). • Présence exclusive : Associez votre marque à l’élégance et au prestige de cet événement exceptionnel. • Audience captive et influente : Plusieurs centaines de participants de la région et de la diaspora, parmi lesquels des personnalités et des professionnels. • Reconnaissance officielle : Votre soutien sera mis en avant lors des discours d’ouverture, par le maître de cérémonie et pendant les annonces officielles. ⸻ Votre soutien permettra de financer : • La performance musicale et la logistique de la soirée • La sonorisation, l’éclairage et l’aménagement de la scène • La décoration du lieu et l’accueil des invités • Les services VIP et la gestion des invités de marque ⸻ Devenez sponsor du Gala d’Ouverture et marquez le début d’un festival inoubliable ! 📩 Contactez-nous dès aujourd’hui : [email protected]
Écotours – Du 18 au 22 juillet 2025 🎯
$50
🎯 Objectif : 5 000 $ Les Écotours du Festival des Grottes vous offrent une expérience immersive au cœur de la nature luxuriante de Dondon. Explorez les sites historiques, les grottes, les chutes d’eau et les monuments nationaux tout en apprenant sur la faune, la flore et le patrimoine de la région. Ces excursions guideront les visiteurs à travers des paysages spectaculaires et des sites culturels uniques. ⸻ Pourquoi parrainer les Écotours ? • Visibilité élevée : Votre logo sera affiché sur les supports de promotion des écotours, y compris les brochures, les panneaux de signalisation et les publications sur les réseaux sociaux. • Engagement communautaire fort : Associez votre marque à la préservation de l’environnement et à la promotion du tourisme durable. • Couverture médiatique : Les écotours bénéficieront d’une visibilité accrue grâce aux médias partenaires et aux participants. • Présence active : Possibilité de distribuer vos produits/services lors des excursions (stands, cadeaux, animations). ⸻ Votre soutien permettra de financer : • L’organisation des visites guidées dans les grottes, chutes d’eau et sites historiques • L’équipement nécessaire pour les excursions (transports, guides, matériel de sécurité) • La promotion des écotours à travers divers canaux médiatiques • Les activités pédagogiques sur l’environnement et la culture locale ⸻ Participez à l’aventure et soutenez le tourisme durable à Dondon ! 📩 Contactez-nous dès aujourd’hui : [email protected]
🎯 Objectif : 5 000 $ Les Écotours du Festival des Grottes vous offrent une expérience immersive au cœur de la nature luxuriante de Dondon. Explorez les sites historiques, les grottes, les chutes d’eau et les monuments nationaux tout en apprenant sur la faune, la flore et le patrimoine de la région. Ces excursions guideront les visiteurs à travers des paysages spectaculaires et des sites culturels uniques. ⸻ Pourquoi parrainer les Écotours ? • Visibilité élevée : Votre logo sera affiché sur les supports de promotion des écotours, y compris les brochures, les panneaux de signalisation et les publications sur les réseaux sociaux. • Engagement communautaire fort : Associez votre marque à la préservation de l’environnement et à la promotion du tourisme durable. • Couverture médiatique : Les écotours bénéficieront d’une visibilité accrue grâce aux médias partenaires et aux participants. • Présence active : Possibilité de distribuer vos produits/services lors des excursions (stands, cadeaux, animations). ⸻ Votre soutien permettra de financer : • L’organisation des visites guidées dans les grottes, chutes d’eau et sites historiques • L’équipement nécessaire pour les excursions (transports, guides, matériel de sécurité) • La promotion des écotours à travers divers canaux médiatiques • Les activités pédagogiques sur l’environnement et la culture locale ⸻ Participez à l’aventure et soutenez le tourisme durable à Dondon ! 📩 Contactez-nous dès aujourd’hui : [email protected]
Donation Kermesse July 21 -10:00 am
$5
Participez à une Kermesse animée, une fête musicale en journée spécialement conçue pour les adolescents plus âgés ! Cet espace leur permet de vivre le Festival des Grottes dans une ambiance qui leur ressemble — avec des rythmes dynamiques, des artistes émergents, et un DJ en direct.
Participez à une Kermesse animée, une fête musicale en journée spécialement conçue pour les adolescents plus âgés ! Cet espace leur permet de vivre le Festival des Grottes dans une ambiance qui leur ressemble — avec des rythmes dynamiques, des artistes émergents, et un DJ en direct.
Añadir una donación para Organization For The Development Integral Of Dondon
$
¿Sabías que? ¡Recaudamos fondos con Zeffy para asegurar que el 100% de tu compra vaya a nuestra misión!