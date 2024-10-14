EmpowerHER: Rising Above & Breaking Barriers Women's Conference

Solicitamos que todas las donaciones no estén relacionadas con alimentos con fines de salud ni objetos que puedan ser perjudiciales para los niños. Podemos emitir un recibo de donación benéfica por el valor indicado de sus donaciones. Envíe un correo electrónico a [email protected]
Vendor Booths
$50
All vendors must provide their own setup and breakdown, as well as contribute to clean up of your space. All products and services must be catered towards women in business. You must bring your own tables, chairs & decor You must also purchase a conference ticket for an additional $25
Vendor Conference Ticket
Gratuito
This ticket is only for vendors
Puesto de vendedor
$25
Todos los proveedores deben proporcionar su propia configuración y desmontaje, además de contribuir a la limpieza de su espacio.
Food Vendor
$50
If you are a food/beverage vendor onsite selling, you will need to have your own setup.
Patrocinador presentador
$2,500
Incluido en todas las plataformas digitales y productos impresos como logotipo de "Patrocinador presentador" en todos los carteles, incluido el nombre del telón de fondo principal en la mesa del Trofeo para Chili Master Vendor y reconocimiento durante todo el evento.
Patrocinador de oro
$1,500
Incluido en todos los canales de marketing como pancarta "Patrocinador de oro" en la cabina del DJ y en la mesa Swag Bag.
Patrocinador de la comunidad
$100
Incluido en todos los canales de marketing como "Patrocinador de la comunidad". Las donaciones se destinan a obsequios de eventos. Su logotipo aparecerá en el stand de obsequios y se incluirá en el prospecto de la bolsa de obsequios.
Half Page Ad
$50
Dimensions: 8.5" x 5.5" (horizontal)Placement: Included in the event program booklet.Design: Submit your ad design or request assistance with layout (additional fees may apply).Visibility: Ideal for smaller businesses seeking affordable exposure.
Mixer
Gratuito
Small Business Mixer
VIP Table
$100
Table of 8 may decorate with your business merch
