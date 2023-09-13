ExpoFE USA - Construye, Comunica y Crea 2024

Vistete de Gala y celebra con nosotros una noche de entretenimiento y reconocimientos
Octubre 18
7:00 pm
Celebración • 5500 Langdon St. Philadelphia, PA 19124
Información: [email protected]
Gala de reconocimiento. Reconocemos el proceso que lleva a la excelencia en diferentes categorias.
Santiago 1:2 Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, 3 sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia.
El recaudo de esta gala sera un aporte del 60% a la obra social de Drops of Love International, quien ayuda niños con cancer en Latinoamerica, llevando el amor de Jesús en acción.
