ExpoFE USA - Construye, Comunica y Crea 2024

5500 Tabor Ave

Philadelphia, PA 19120

Expositor ExpoFE USA 2024
$500
Su pago incluye: 1 días en piso de Exhibición, Octubre 19 • Entrada a conferencias • Mesa tamaño 6 pies • 2 sillas • Acceso a internet • Difusión en medios de comunicación • Un ticket entrada a Latino Diamond Awards, a realizarse el Viernes Noviembre 10, 7:00 pm. (valorado en $120). Noviembre 18,19 y 20 - 2024 Celebración • 5500 Tabor Ave. Philadelphia, PA 19120 Información: [email protected] Si tienes alguna duda, comunícate con nuestro equipo al correo electrónico [email protected]
Latino Diamond Award - Gala
$120
Vistete de Gala y celebra con nosotros una noche de entretenimiento y reconocimientos Octubre 18 7:00 pm Celebración • 5500 Langdon St. Philadelphia, PA 19124 Información: [email protected] Gala de reconocimiento. Reconocemos el proceso que lleva a la excelencia en diferentes categorias. Santiago 1:2 Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, 3 sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. El recaudo de esta gala sera un aporte del 60% a la obra social de Drops of Love International, quien ayuda niños con cancer en Latinoamerica, llevando el amor de Jesús en acción.
