Felix A Williams Elementary PTA Memberships 2025/2026
Membresía Platinum PTA
$500
Anual
Distingue cómo se asignan tus dólares de afiliación al PTA. Todas las afiliaciones al PTA son deducibles de impuestos e incluirán un recibo al finalizar la compra.
Esta membresía incluye:
-2 afiliaciones al PTA
-2 subvenciones para el aula (puedes elegir la clase o designar fondos para clases que no hayan sido adoptadas)
-Patrocinio de 1 evento de personal principal de la sala de correo por semestre.
-Patrocinio hacia 1 programa o evento del PTA.
Membresía Gold PTA
$250
Anual
Distingue cómo se asignan tus dólares de afiliación al PTA. Todas las afiliaciones al PTA son deducibles de impuestos e incluirán un recibo al finalizar la compra.
Esta membresía incluye:
-2 afiliaciones al PTA
-1 subvención para el aula (puedes elegir la clase o designar fondos para una clase que no haya sido adoptada)
-Patrocinio hacia 1 programa o evento del PTA.
Membresía Silver PTA
$100
Anual
Distingue cómo se asignan tus dólares de afiliación al PTA. Todas las afiliaciones al PTA son deducibles de impuestos e incluirán un recibo al finalizar la compra.
Esta membresía incluye:
-2 afiliaciones al PTA
-Patrocinio hacia 1 programa o evento del PTA.
Membresía Bronze PTA
$75
Anual
Distingue cómo se asignan tus dólares de afiliación al PTA. Todas las afiliaciones al PTA son deducibles de impuestos e incluirán un recibo al finalizar la compra.
Esta membresía incluye:
-1 afiliación al PTA
-Patrocinio de 1 evento principal de la sala de correo del personal
Membresía Individual
$15
Anual
Afiliación para 1 adulto
