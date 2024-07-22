Felix A Williams Elementary PTA Memberships 2025/2026

Distingue cómo se asignan tus dólares de afiliación al PTA. Todas las afiliaciones al PTA son deducibles de impuestos e incluirán un recibo al finalizar la compra. Esta membresía incluye: -2 afiliaciones al PTA -2 subvenciones para el aula (puedes elegir la clase o designar fondos para clases que no hayan sido adoptadas) -Patrocinio de 1 evento de personal principal de la sala de correo por semestre. -Patrocinio hacia 1 programa o evento del PTA.

