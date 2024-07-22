Felix A Williams Elementary PTA Memberships 2025/2026

Membresía Platinum PTA
$500

Anual

Distingue cómo se asignan tus dólares de afiliación al PTA. Todas las afiliaciones al PTA son deducibles de impuestos e incluirán un recibo al finalizar la compra. Esta membresía incluye: -2 afiliaciones al PTA -2 subvenciones para el aula (puedes elegir la clase o designar fondos para clases que no hayan sido adoptadas) -Patrocinio de 1 evento de personal principal de la sala de correo por semestre. -Patrocinio hacia 1 programa o evento del PTA.
Membresía Gold PTA
$250

Anual

Distingue cómo se asignan tus dólares de afiliación al PTA. Todas las afiliaciones al PTA son deducibles de impuestos e incluirán un recibo al finalizar la compra. Esta membresía incluye: -2 afiliaciones al PTA -1 subvención para el aula (puedes elegir la clase o designar fondos para una clase que no haya sido adoptada) -Patrocinio hacia 1 programa o evento del PTA.
Membresía Silver PTA
$100

Anual

Distingue cómo se asignan tus dólares de afiliación al PTA. Todas las afiliaciones al PTA son deducibles de impuestos e incluirán un recibo al finalizar la compra. Esta membresía incluye: -2 afiliaciones al PTA -Patrocinio hacia 1 programa o evento del PTA.
Membresía Bronze PTA
$75

Anual

Distingue cómo se asignan tus dólares de afiliación al PTA. Todas las afiliaciones al PTA son deducibles de impuestos e incluirán un recibo al finalizar la compra. Esta membresía incluye: -1 afiliación al PTA -Patrocinio de 1 evento principal de la sala de correo del personal
Membresía Individual
$15

Anual

Afiliación para 1 adulto
Añadir una donación para Felix A Williams Elementary PTA

$

¿Sabías que? ¡Recaudamos fondos con Zeffy para asegurar que el 100% de tu compra vaya a nuestra misión!