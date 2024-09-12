Tienda de Miramar Young Marines

Acerca de esta tienda
Pago por Entrenamiento de Reclutas
Pago por Programa Poolee
Mochila estilo militar con un parche identificativo
Gorra de estilo béisbol con logo de Jóvenes Marines
Visera para el sol con logo de Jóvenes Marines
Camisa polo de Jóvenes Marines
Chaqueta con el logo de Jóvenes Marines
Las camisetas de Poolee vienen en amarillo, las de recluta en rojo y la de Jóvenes Marines en verde.
Pantalones cortos de baloncesto negros con el emblema de Jóvenes Marines
Cubiertas personalizadas para Uniformes de Jóvenes Marinos. La foto de la PARTE TRASERA muestra un fondo blanco pero será negro, al igual que nuestras nuevas camisetas verdes de PT.
Suéter negro (no con capucha) para PT con logo rojo de Miramar en el bolsillo delantero
Pantalones de sudor negros con el logo rojo de Miramar en la parte superior izquierda
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