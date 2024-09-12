Miramar Young Marines

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Tienda de Miramar Young Marines

Pago de Entrenamiento de Reclutas item
Pago de Entrenamiento de Reclutas
$350

Pago por Entrenamiento de Reclutas

Cuota del Programa Poolee item
Cuota del Programa Poolee
$200

Pago por Programa Poolee

Mochila item
Mochila
$100

Mochila estilo militar con un parche identificativo

Gorra de Béisbol item
Gorra de Béisbol
$25

Gorra de estilo béisbol con logo de Jóvenes Marines

Visera para el Sol item
Visera para el Sol
$25

Visera para el sol con logo de Jóvenes Marines

Camisa Polo item
Camisa Polo
$35

Camisa polo de Jóvenes Marines

Camiseta con Capucha item
Camiseta con Capucha
$45
Chaqueta item
Chaqueta
$50

Chaqueta con el logo de Jóvenes Marines

Camiseta PT de Poolee/Recluta/Joven Marine item
Camiseta PT de Poolee/Recluta/Joven Marine item
Camiseta PT de Poolee/Recluta/Joven Marine item
Camiseta PT de Poolee/Recluta/Joven Marine
$20

Las camisetas de Poolee vienen en amarillo, las de recluta en rojo y la de Jóvenes Marines en verde.

Pantalones cortos PT item
Pantalones cortos PT
$20

Pantalones cortos de baloncesto negros con el emblema de Jóvenes Marines

Cubiertas de prendas MYM item
Cubiertas de prendas MYM item
Cubiertas de prendas MYM
$20

Cubiertas personalizadas para Uniformes de Jóvenes Marinos. La foto de la PARTE TRASERA muestra un fondo blanco pero será negro, al igual que nuestras nuevas camisetas verdes de PT.

Suéter
$45

Suéter negro (no con capucha) para PT con logo rojo de Miramar en el bolsillo delantero

Pantalones de sudor
$45

Pantalones de sudor negros con el logo rojo de Miramar en la parte superior izquierda

item
$5.25
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