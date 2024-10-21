Holiday Magic: Messiah, Mozart, and More! (Comp Ticket)
free
A Moab Music Festival Holiday Concert at St. Francis Episcopal Church, 250 Kane Creek Blvd, Friday, December 6th. Doors open 7 pm. Concert 7:30 pm. Featuring Deanna Breiwick, Amy Owens, soprano; Michael Barrett, piano.
**Complimentary Ticket**
A Moab Music Festival Holiday Concert at St. Francis Episcopal Church, 250 Kane Creek Blvd, Friday, December 6th. Doors open 7 pm. Concert 7:30 pm. Featuring Deanna Breiwick, Amy Owens, soprano; Michael Barrett, piano.
**Complimentary Ticket**