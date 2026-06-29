A black stallion dominates the foreground of a poster advertising a "Gran Evento de Caballos Bailadores" (Grand Event of Dancing Horses) with event details and ticket information in the background.
Rancho La Fe

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Rancho La Fe

Acerca de este evento

Caballos Bailadores 2026

9091 Zachary Taylor Hwy

Unionville, VA 22567, USA

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Patrocinador Premier: Caballos Bailadores 2026
$2,500

MESAS VIP PARA 4 PERSONAS, VIP Y 2 INSCRIPCIONES DE CABALLO PARA COMPETIR

O CAMIÓN DE COMIDA

O ESTACIÓN DE VENDEDOR 10x10

RECONOCIMIENTO EN REDES SOCIALES

2X6 BANNER

LOGOTIPO EN MATERIALES Y PROMOCIONES DEL EVENTO

RECONOCIMIENTO DURANTE EL EVENTO

4 BOLETOS DE ADMISIÓN GENERAL (SI SE ELIGE CAMIÓN DE COMIDA O ESTACIÓN DE VENDEDOR)

POR FAVOR ENVÍE UN CORREO ELECTRÓNICO A: [email protected] PARA RESERVAR


PATROCINADOR CAMPEÓN: CABALLOS BAILADORES 2026
$1,000

VIP PARA 4 PERSONAS

O ESTACIÓN DE VENDEDOR 10x10

RECONOCIMIENTO EN REDES SOCIALES

2x4 BANNER

LOGOTIPO EN MATERIALES Y PROMOCIONES DEL EVENTO

RECONOCIMIENTO DURANTE EL EVENTO

2 BOLETOS DE ADMISIÓN GENERAL (SI SE ELIGE ESTACIÓN DE VENDEDOR)

POR FAVOR ENVÍE UN CORREO ELECTRÓNICO A: [email protected] PARA RESERVAR

PATROCINADOR APOYANDO
$500

RECONOCIMIENTO EN REDES SOCIALES

1.7x3 BANNER

LOGOTIPO EN MATERIALES Y PROMOCIONES DEL EVENTO

RECONOCIMIENTO DURANTE EL EVENTO

4 BOLETOS DE ADMISIÓN GENERAL

POR FAVOR ENVÍE UN CORREO ELECTRÓNICO A: [email protected] PARA RESERVAR

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