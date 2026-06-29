Caballos Bailadores 2026

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MESAS VIP PARA 4 PERSONAS, VIP Y 2 INSCRIPCIONES DE CABALLO PARA COMPETIR
O CAMIÓN DE COMIDA
O ESTACIÓN DE VENDEDOR 10x10
RECONOCIMIENTO EN REDES SOCIALES
2X6 BANNER
LOGOTIPO EN MATERIALES Y PROMOCIONES DEL EVENTO
RECONOCIMIENTO DURANTE EL EVENTO
4 BOLETOS DE ADMISIÓN GENERAL (SI SE ELIGE CAMIÓN DE COMIDA O ESTACIÓN DE VENDEDOR)
POR FAVOR ENVÍE UN CORREO ELECTRÓNICO A: [email protected] PARA RESERVAR
VIP PARA 4 PERSONAS
O ESTACIÓN DE VENDEDOR 10x10
RECONOCIMIENTO EN REDES SOCIALES
2x4 BANNER
LOGOTIPO EN MATERIALES Y PROMOCIONES DEL EVENTO
RECONOCIMIENTO DURANTE EL EVENTO
2 BOLETOS DE ADMISIÓN GENERAL (SI SE ELIGE ESTACIÓN DE VENDEDOR)
POR FAVOR ENVÍE UN CORREO ELECTRÓNICO A: [email protected] PARA RESERVAR
RECONOCIMIENTO EN REDES SOCIALES
1.7x3 BANNER
LOGOTIPO EN MATERIALES Y PROMOCIONES DEL EVENTO
RECONOCIMIENTO DURANTE EL EVENTO
4 BOLETOS DE ADMISIÓN GENERAL
POR FAVOR ENVÍE UN CORREO ELECTRÓNICO A: [email protected] PARA RESERVAR
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