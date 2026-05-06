CAF’s 20th Anniversary Gala

- Reconocimiento el día del evento y logotipo en el programa
- Espacio de stand para ofrecer actividades de compromiso y mostrar información del patrocinador (mesa + silla proporcionadas)
- Reconocimiento el día del evento y logotipo en el programa
- Espacio de stand para ofrecer actividades de compromiso y mostrar información del patrocinador (mesa + silla proporcionadas)
Nivel Zafiro
$1,500
- Reconocimiento en el sitio web de CAF
- Oportunidad de incluir materiales promocionales en el paquete del participante
- Además de todo en los beneficios del nivel Amigos de CAF
- Reconocimiento en el sitio web de CAF
- Oportunidad de incluir materiales promocionales en el paquete del participante
- Además de todo en los beneficios del nivel Amigos de CAF
Nivel Esmeralda
$2,500
- Reconocimiento digital en anuncios de redes sociales y otros medios de comunicación.
- Reconocimiento impreso en materiales del evento
- Además de todo en los beneficios de los niveles Zafiro, Amigos de CAF
- Reconocimiento digital en anuncios de redes sociales y otros medios de comunicación.
- Reconocimiento impreso en materiales del evento
- Además de todo en los beneficios de los niveles Zafiro, Amigos de CAF
Nivel Diamante
$5,000
- Reconocimiento del logotipo en la señalización de bienvenida
- Además de todo en los beneficios de los niveles Esmeralda, Zafiro, Amigos de CAF
- Reconocimiento del logotipo en la señalización de bienvenida
- Además de todo en los beneficios de los niveles Esmeralda, Zafiro, Amigos de CAF
Nivel Platino
$7,500
- Reconocimiento desde el podio
- Además de todo en los beneficios de los niveles Diamante, Esmeralda, Zafiro, Amigos de CAF
- Reconocimiento desde el podio
- Además de todo en los beneficios de los niveles Diamante, Esmeralda, Zafiro, Amigos de CAF
Nivel de Firma
$10,000
- Inclusión en comunicados de prensa
- Más todo en beneficios de nivel Platino, Diamante, Esmeralda, Zafiro, Amigos de CAF
- Inclusión en comunicados de prensa
- Más todo en beneficios de nivel Platino, Diamante, Esmeralda, Zafiro, Amigos de CAF
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