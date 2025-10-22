California Wolf Center's Lobos y Subasta Silenciosa de Vinos.

Descubre sus otras campañas en curso y mantente al día con las próximas oportunidades.
Organizado por
Acerca de este evento
13455 San Pasqual Rd, Escondido, CA 92025, USA
Puja inicial
Hecho a mano con amor y generosamente donado por Betty Murphy, este hermoso edredón presenta un impactante diseño de lobo gris. Medidas 48" × 72" — perfecto como una manta acogedora o una pieza llamativa para mostrar.
Est. Valor: ¡Inestimable!
Puja inicial
Este edredón de lobo hecho a mano captura bellamente el espíritu de lo salvaje. Experto en su confección con puntadas intrincadas y detalles ricos, ofrece calidez y arte. Una pieza declarativa perfecta para cualquier hogar, que celebra la artesanía y la majestuosidad perdurable de los lobos.
Est. Valor: ¡Inestimable!
Puja inicial
Huellas de pata únicas, originales y exclusivas de M1781 - donante llamado "Thor". ¡No te pierdas esta oportunidad de tener una huella de uno de los animales más en peligro crítico del mundo!
Puja inicial
Huellas de pata únicas, originales y exclusivas de M2021 - donante llamado "Itchy"! ¡No te pierdas esta oportunidad de tener una huella de uno de los animales más en peligro crítico del mundo!
Puja inicial
Huellas de pata únicas, originales y exclusivas de M1782 - donante llamado "Durango". ¡No te pierdas esta oportunidad de tener una huella de uno de los animales más en peligro crítico del mundo!
Puja inicial
Huella de pata única, original de F2026 - donante llamada "Marilyn". ¡No te pierdas la oportunidad de tener una huella de uno de los animales más críticamente en peligro de extinción en el mundo!
Puja inicial
Huella de pata única, original de F2027 - donante llamada "Willow". ¡No te pierdas la oportunidad de tener una huella de uno de los animales más críticamente en peligro de extinción en el mundo!
Puja inicial
¡Wine Folly: Edición Magnum es tu guía definitiva para el vino...todo lo que siempre quisiste saber sobre el vino - los orígenes, cómo se hace y la ciencia detrás de sus sabores...que va con qué, cómo guardarlo correctamente, y mucho más!
Valor de venta: $35.00
Puja inicial
Pases de Día Ilimitados de Paseo y Juego en Belmont Park - un parque de atracciones histórico frente al mar en la comunidad de Mission Beach en San Diego, California.
Valor de venta: $240.00
Puja inicial
Incluye dos pases de visita de un día al Zoológico de San Diego®, Recorrido en Autobús Guiado, Tranvía Aéreo Skyfari, y todas las experiencias programadas regularmente - sujeto a disponibilidad.
Valor: $152 ($76 Cada Entrada)
Puja inicial
Includes 6 one-day passes to the Birch Aquarium in La Jolla, Ca. Approximate Estimated Value: $240
Puja inicial
Specially created for the California Wolf Center by renowned wildlife artist Kitty Cantrell, this stunning resin wall-hanging wolf sculpture is one of only four ever made. Pairs beautifully with its howling counterpart—if you’re lucky enough to win both!
Retail Value: $240.00
Puja inicial
Specially created for the California Wolf Center by renowned wildlife artist Kitty Cantrell, this stunning resin wall-hanging wolf sculpture is one of only four ever made. Pairs beautifully with its howling counterpart—if you’re lucky enough to win both!
Retail Value: $240.00
Puja inicial
Specially created for the California Wolf Center by renowned wildlife artist Kitty Cantrell, this stunning resin wall-hanging wolf sculpture is one of only four ever made. Pairs beautifully with its full face counterpart—if you’re lucky enough to win both!
Retail Value: $225.00
Puja inicial
Specially created for the California Wolf Center by renowned wildlife artist Kitty Cantrell, this stunning resin wall-hanging wolf sculpture is one of only four ever made. Pairs beautifully with its full face counterpart—if you’re lucky enough to win both!
Retail Value: $225.00
Puja inicial
Posea una de las impresionantes esculturas de pared de resina de la galardonada artista de la vida silvestre Kitty Cantrell, con un murciélago moteado—considerado uno de los mamíferos más raros de América del Norte. Una hermosa pieza de arte inspirada en cuevas que celebra nuestra vida silvestre nativa local.
Valor al por menor: $150.00
Puja inicial
Posea una de las impresionantes esculturas de pared de resina de la galardonada artista de la vida silvestre Kitty Cantrell, con un murciélago moteado—considerado uno de los mamíferos más raros de América del Norte. Una hermosa pieza de arte inspirada en cuevas que celebra nuestra vida silvestre nativa local.
Valor al por menor: $150.00
Puja inicial
Creada exclusivamente por la renombrada artista de la vida silvestre Kitty Cantrell, esta impresionante escultura de pared de resina captura el espíritu y la gracia del puma, uno de los depredadores nativos más icónicos de California. Una impresionante pieza que trae lo salvaje a sus paredes.
Valor al por menor: $125.00
Puja inicial
Esta impresionante escultura de resina de un lobo blanco de la tundra de Alaska es una belleza grácil y ¡no puede esperar para tomar el centro del escenario en su hogar!
Valor al por menor: $80.00
Puja inicial
Esta hermosa estatua pequeña de lobo de Mill Creek Studios - "Mirada atenta" mide aproximadamente 6" de alto y es la pieza central perfecta para su escritorio o estantería.
Valorado hasta $60
Donado por un voluntario de larga data.
Puja inicial
Este juego de loza de 8 piezas es de Lisa & Mike Husar para la National Wildlife Federation. Cada pieza representa a un lobo diferente y seguramente será un tema de conversación en las cenas!
Valorado en Aprox: $90.00+
Puja inicial
Capturando la gracia y la belleza del lobo, esta impresionante foto de Betty Byrd está impresa en metal para un acabado moderno y elegante. Generosamente donada por la artista, “Lobo Sexy” celebra el espíritu salvaje que nos inspira a todos.
Valor Estimado: $125.00
Puja inicial
Esta impresión captura la belleza natural y el encanto del lobo en esta imagen cautivadora, impresa en metal para una profundidad y brillo impactantes.
Valor Estimado: $85.00
Puja inicial
Esta impresión de arte única proviene de una pintura original al óleo en lienzo inspirada en nuestro lobo gris del Noroeste, Tulici. El motivo de la pieza original se inspiró principalmente en una Biblia iluminada del siglo XVI, así como en carteles circenses de principios del siglo XX, con aproximadamente 1600-1800 horas repartidas en 5 años. La impresión es 5/200 y donada generosamente por el artista, RX Burden. Valor al por menor: $160
Puja inicial
Esta impresionante fotografía en lienzo trae los hermosos colores del otoño directamente a tu hogar! Este lienzo envolvente elimina la necesidad de un marco y está listo para colgar en tu pared cuando llegas a casa!
Valor Estimado: $60.00
Puja inicial
Picnic cooler tote complete with a bottle of Merlot from Orfila, Set/4 Acrylic Dinnerware, and a cribbage board to complete your perfect outing! Bonus - a few chocolates - because who doesn't like chocolate?!
Est Value: $120
Puja inicial
Who doesn't love a good, hot cup of coffee? Start off your morning with a cup of caffeine to get you jump started and then end your day with some decaf to warm you up before bed. Of course, you have an apron to make some cookies, too!
Total Retail Value: $99.00
Puja inicial
There's a simple joy that comes from sipping tea and watching the "chihuahua's of the sky" - zipping about, drinking their yummy nectar, chittering at each other, and hovering in mid-air! This basket has hummingbird feeder and bottle brush cleaner, food, 2 mugs, and a porcelain hummingbird ornament.
Retail Value: $96.00
Puja inicial
Take home our best selling Canis Totem merchandise! You'll get a Totem magnet, canvas bag to show off your support for CWC, and you can pick the t-shirt size of your choice!
Retail Value: $61.00
Puja inicial
Calling all Bigfoot believers!! This handmade, one of a kind quilt, measures 58"x70" handcrafted by C.Barnett, and donated by former volunteer, Bridget Barnett. Don't miss this opportunity to pull on these cozy socks, snuggle up in your quilt, and get started on the King of the Forest Sasquatch puzzle!
Retail Value: $42.00 Merch
Quilt: Priceless!
Puja inicial
Este acogedor cesto incluye un juego de mantas y cojines de peluche a cuadros a juego de Carsten, y una bella almohada de acuarela de lobo. ¡Perfecto para tus acogedoras noches de invierno en casa!
Valor minorista: $82.00
Puja inicial
Se trata de un Djembe grande con cuerda afinada y una cabeza de tambor de piel de animal de 12" de diámetro, tallado a mano desde Ghana, África Occidental. Generosamente donado por uno de nuestros partidarios, sería una hermosa adición para el baterista que llevas dentro, o simplemente una gran pieza de exposición en tu hogar.
Valor estimado: $250
Puja inicial
Esta escultura de lobo bellamente tallada seguramente será una pieza llamativa en cualquier habitación.
Valor minorista: $255.00
Puja inicial
Este juego único ofrece la diversión de los dominós tradicionales al tiempo que sigue siendo una hermosa obra de arte.
Valor minorista: $71.00
Puja inicial
Elaborado a partir de mármol italiano tumblado de 8" x 8", cada posavasos es único en textura y detalle. Presenta un respaldo de corcho y está impreso a mano en los EE. UU. Una hermosa combinación que combina arte y artesanía de David Arms, en un recuerdo funcional para tu hogar.
Valor minorista: $49.00
Puja inicial
Este collar bellamente elaborado, presenta una auténtica piedra preciosa de ágata engastada en plata esterlina con un doble hilo de cuentas de peridoto adornando el collar.
Generosamente donado por el Julian Mercantile ubicado en nuestro pequeño pueblo de Julian.
Valor minorista: $300.00
Puja inicial
Inspirada en el espíritu y la belleza del Suroeste Americano, la diseñadora Carolyn Pollack captura su rica estilo de vida e historia a través de sus joyas occidentales. Este nuevo juego de plata esterlina .925 cuenta con auténtico jaspe en todo, incluyendo un collar Concha y pendientes a juego perforados. Hermosamente empaquetado en una caja de regalo con bolsa de tela y tarjeta sobre la colección.
Valor minorista: $600+
Puja inicial
Un impresionante bolso de cuero mediano pintado a mano de Anuschka, con la cautivadora obra de arte “Lobos al Anochecer.” Cada bolso es una obra maestra portátil única —bellamente elaborada y generosamente donada para este evento.
Valor minorista: $308.00
Puja inicial
Este impresionante fogón Bird of Prey (elaborado por Patina Products), donado por Layne Labs, presenta un intrincado diseño de ave de presa que captura el espíritu de la naturaleza. Perfecto para reuniones al aire libre, combina arte y durabilidad para crear una llamativa pieza central que celebra la naturaleza y la artesanía.
Valor minorista: $375
Puja inicial
Un conjunto único de adornos con una ornamentada miniatura de lobo sobre una esfera de color cielo enmarcando una espectacular imagen de lobo. Esta pieza creativa añade una presencia calmada, pero salvaje, a tu estilo navideño. Aunque hay dos aquí, hay otros conjuntos para coleccionar y completar toda la experiencia.
Puja inicial
Conjunto único de ornamentos con una miniatura ornamentada de lobo en la parte superior de una esfera de color cielo que enmarca una imagen espectacular de lobo. Esta pieza creativa añade una presencia tranquila, pero salvaje, a tu estilo festivo. Aunque hay dos aquí, hay otros conjuntos para coleccionar para tener toda la experiencia.
Puja inicial
Conjunto único de ornamentos con una miniatura ornamentada de lobo en la parte superior de una esfera de color cielo que enmarca una imagen espectacular de lobo. Esta pieza creativa añade una presencia tranquila, pero salvaje, a tu estilo festivo. Aunque hay dos aquí, hay otros conjuntos para coleccionar para tener toda la experiencia.
Puja inicial
Orchard Hill es el principal hotel boutique de Julian, que combina el encanto rústico con la comodidad moderna.
Tarjeta de regalo para estancia de 2 noches hasta $800
Válido del 7 de noviembre de 2025 al 7 de mayo de 2026 - No válido los fines de semana ni festivos
Puja inicial
El Restaurante Romano's en Julian, California, sirve auténtica cocina italiana y siciliana en un entorno cálido e acogedor. Querido tanto por los locales como por los visitantes, es el lugar perfecto para disfrutar de platos clásicos de pasta, pizza de horno de leña y vino de calidad en el corazón de Julian.
Certificado de regalo de $100
Puja inicial
Certificado de regalo de $25 para la Tienda de Vestidos de Kathy ubicada en Julian, California.
La Tienda de Vestidos de Kathy en Julian ofrece una encantadora selección de vestidos elegantes, accesorios y hallazgos únicos. Conocida por su servicio amigable y su ambiente boutique, es el lugar perfecto para descubrir algo especial en el corazón del histórico pueblo de Julian.
Puja inicial
This gift basket is the perfect gift for any dog lover. Included are treats, toys and food for dogs of all sizes.
Valued at over $100
Puja inicial
Puja inicial
Puja inicial
Puja inicial
¿Sabías que? ¡Recaudamos fondos con Zeffy para asegurar que el 100% de tu compra vaya a nuestra misión!