California Wolf Center
California Wolf Center tiene otras campañas que te pueden interesar.

Descubre sus otras campañas en curso y mantente al día con las próximas oportunidades.

California Wolf Center

Organizado por

California Wolf Center

Acerca de este evento

Ventas cerradas

California Wolf Center's Lobos y Subasta Silenciosa de Vinos.

Lugar de recogida

13455 San Pasqual Rd, Escondido, CA 92025, USA

Edredón - CWC Grey Wolves item
Edredón - CWC Grey Wolves item
Edredón - CWC Grey Wolves
$50

Puja inicial

Hecho a mano con amor y generosamente donado por Betty Murphy, este hermoso edredón presenta un impactante diseño de lobo gris. Medidas 48" × 72" — perfecto como una manta acogedora o una pieza llamativa para mostrar.

Est. Valor: ¡Inestimable!

Edredón - Hecho a Mano, Lobo Centrado item
Edredón - Hecho a Mano, Lobo Centrado
$50

Puja inicial

Este edredón de lobo hecho a mano captura bellamente el espíritu de lo salvaje. Experto en su confección con puntadas intrincadas y detalles ricos, ofrece calidez y arte. Una pieza declarativa perfecta para cualquier hogar, que celebra la artesanía y la majestuosidad perdurable de los lobos.


Est. Valor: ¡Inestimable!

Huellas de Pata de Lobo Gris Mexicano - Thor, Morado item
Huellas de Pata de Lobo Gris Mexicano - Thor, Morado
$100

Puja inicial

Huellas de pata únicas, originales y exclusivas de M1781 - donante llamado "Thor". ¡No te pierdas esta oportunidad de tener una huella de uno de los animales más en peligro crítico del mundo!

Huellas de Pata de Lobo Gris Mexicano -Itchy, Multi item
Huellas de Pata de Lobo Gris Mexicano -Itchy, Multi
$100

Puja inicial

Huellas de pata únicas, originales y exclusivas de M2021 - donante llamado "Itchy"! ¡No te pierdas esta oportunidad de tener una huella de uno de los animales más en peligro crítico del mundo!

Huellas de Pata de Lobo Gris Mexicano - Durango, Azul item
Huellas de Pata de Lobo Gris Mexicano - Durango, Azul
$100

Puja inicial

Huellas de pata únicas, originales y exclusivas de M1782 - donante llamado "Durango". ¡No te pierdas esta oportunidad de tener una huella de uno de los animales más en peligro crítico del mundo!

Rastro de Pata de Lobo Gris Mexicano - Marilyn, Negro item
Rastro de Pata de Lobo Gris Mexicano - Marilyn, Negro
$100

Puja inicial

Huella de pata única, original de F2026 - donante llamada "Marilyn". ¡No te pierdas la oportunidad de tener una huella de uno de los animales más críticamente en peligro de extinción en el mundo!

Rastro de Pata de Lobo Gris Mexicano - Willow, Negro item
Rastro de Pata de Lobo Gris Mexicano - Willow, Negro
$100

Puja inicial

Huella de pata única, original de F2027 - donante llamada "Willow". ¡No te pierdas la oportunidad de tener una huella de uno de los animales más críticamente en peligro de extinción en el mundo!

Libro - Wine Folly item
Libro - Wine Folly
$15

Puja inicial

¡Wine Folly: Edición Magnum es tu guía definitiva para el vino...todo lo que siempre quisiste saber sobre el vino - los orígenes, cómo se hace y la ciencia detrás de sus sabores...que va con qué, cómo guardarlo correctamente, y mucho más!

Valor de venta: $35.00

Belmont Park - Entradas para 4 item
Belmont Park - Entradas para 4 item
Belmont Park - Entradas para 4
$50

Puja inicial

Pases de Día Ilimitados de Paseo y Juego en Belmont Park - un parque de atracciones histórico frente al mar en la comunidad de Mission Beach en San Diego, California.

Valor de venta: $240.00

Alianza de Vida Silvestre del Zoológico de San Diego - 2 Entradas item
Alianza de Vida Silvestre del Zoológico de San Diego - 2 Entradas item
Alianza de Vida Silvestre del Zoológico de San Diego - 2 Entradas
$50

Puja inicial

Incluye dos pases de visita de un día al Zoológico de San Diego®, Recorrido en Autobús Guiado, Tranvía Aéreo Skyfari, y todas las experiencias programadas regularmente - sujeto a disponibilidad.

Valor: $152 ($76 Cada Entrada)

Family Pack of 6 Tickets to Birch Aquarium item
Family Pack of 6 Tickets to Birch Aquarium item
Family Pack of 6 Tickets to Birch Aquarium
$50

Puja inicial

Includes 6 one-day passes to the Birch Aquarium in La Jolla, Ca. Approximate Estimated Value: $240

Artwork - Limited Edition Wolf Wall Hanging (Dark) item
Artwork - Limited Edition Wolf Wall Hanging (Dark)
$125

Puja inicial

Specially created for the California Wolf Center by renowned wildlife artist Kitty Cantrell, this stunning resin wall-hanging wolf sculpture is one of only four ever made. Pairs beautifully with its howling counterpart—if you’re lucky enough to win both!

Retail Value: $240.00

Artwork - Limited Edition Wolf Wall Hanging (Light) item
Artwork - Limited Edition Wolf Wall Hanging (Light)
$125

Puja inicial

Specially created for the California Wolf Center by renowned wildlife artist Kitty Cantrell, this stunning resin wall-hanging wolf sculpture is one of only four ever made. Pairs beautifully with its howling counterpart—if you’re lucky enough to win both!

Retail Value: $240.00

Artwork - Limited Edition Howling Wolf Wall Hanging (Dark) item
Artwork - Limited Edition Howling Wolf Wall Hanging (Dark)
$125

Puja inicial

Specially created for the California Wolf Center by renowned wildlife artist Kitty Cantrell, this stunning resin wall-hanging wolf sculpture is one of only four ever made. Pairs beautifully with its full face counterpart—if you’re lucky enough to win both!

Retail Value: $225.00

Artwork - Limited Edition Howling Wolf Wall Hanging (Light) item
Artwork - Limited Edition Howling Wolf Wall Hanging (Light)
$125

Puja inicial

Specially created for the California Wolf Center by renowned wildlife artist Kitty Cantrell, this stunning resin wall-hanging wolf sculpture is one of only four ever made. Pairs beautifully with its full face counterpart—if you’re lucky enough to win both!

Retail Value: $225.00

Obra de arte - Escultura de murciélago moteado item
Obra de arte - Escultura de murciélago moteado
$75

Puja inicial

Posea una de las impresionantes esculturas de pared de resina de la galardonada artista de la vida silvestre Kitty Cantrell, con un murciélago moteado—considerado uno de los mamíferos más raros de América del Norte. Una hermosa pieza de arte inspirada en cuevas que celebra nuestra vida silvestre nativa local.

Valor al por menor: $150.00

Obra de arte - Escultura de murciélago moteado item
Obra de arte - Escultura de murciélago moteado
$75

Puja inicial

Posea una de las impresionantes esculturas de pared de resina de la galardonada artista de la vida silvestre Kitty Cantrell, con un murciélago moteado—considerado uno de los mamíferos más raros de América del Norte. Una hermosa pieza de arte inspirada en cuevas que celebra nuestra vida silvestre nativa local.

Valor al por menor: $150.00

Obra de arte - Escultura de puma item
Obra de arte - Escultura de puma
$75

Puja inicial

Creada exclusivamente por la renombrada artista de la vida silvestre Kitty Cantrell, esta impresionante escultura de pared de resina captura el espíritu y la gracia del puma, uno de los depredadores nativos más icónicos de California. Una impresionante pieza que trae lo salvaje a sus paredes.

Valor al por menor: $125.00

Obra de arte - Escultura de cabeza de lobo item
Obra de arte - Escultura de cabeza de lobo
$35

Puja inicial

Esta impresionante escultura de resina de un lobo blanco de la tundra de Alaska es una belleza grácil y ¡no puede esperar para tomar el centro del escenario en su hogar!

Valor al por menor: $80.00

Estatua de resina de busto de lobo - pequeña item
Estatua de resina de busto de lobo - pequeña
$20

Puja inicial

Esta hermosa estatua pequeña de lobo de Mill Creek Studios - "Mirada atenta" mide aproximadamente 6" de alto y es la pieza central perfecta para su escritorio o estantería.

Valorado hasta $60

Donado por un voluntario de larga data.

Juego de loza - Lobos salvajes item
Juego de loza - Lobos salvajes item
Juego de loza - Lobos salvajes item
Juego de loza - Lobos salvajes
$30

Puja inicial

Este juego de loza de 8 piezas es de Lisa & Mike Husar para la National Wildlife Federation. Cada pieza representa a un lobo diferente y seguramente será un tema de conversación en las cenas!


Valorado en Aprox: $90.00+

Foto - Lobo Sexy item
Foto - Lobo Sexy
$60

Puja inicial

Capturando la gracia y la belleza del lobo, esta impresionante foto de Betty Byrd está impresa en metal para un acabado moderno y elegante. Generosamente donada por la artista, “Lobo Sexy” celebra el espíritu salvaje que nos inspira a todos.

Valor Estimado: $125.00

Foto - Lobos Grises Mexicanos en Otoño item
Foto - Lobos Grises Mexicanos en Otoño
$35

Puja inicial

Esta impresión captura la belleza natural y el encanto del lobo en esta imagen cautivadora, impresa en metal para una profundidad y brillo impactantes.


Valor Estimado: $85.00

Impresión de Edición Limitada - Tulici & Amigos item
Impresión de Edición Limitada - Tulici & Amigos
$50

Puja inicial

Esta impresión de arte única proviene de una pintura original al óleo en lienzo inspirada en nuestro lobo gris del Noroeste, Tulici. El motivo de la pieza original se inspiró principalmente en una Biblia iluminada del siglo XVI, así como en carteles circenses de principios del siglo XX, con aproximadamente 1600-1800 horas repartidas en 5 años. La impresión es 5/200 y donada generosamente por el artista, RX Burden. Valor al por menor: $160

Foto - Lobo Gris Mexicano - Alto Desierto item
Foto - Lobo Gris Mexicano - Alto Desierto
$25

Puja inicial

Esta impresionante fotografía en lienzo trae los hermosos colores del otoño directamente a tu hogar! Este lienzo envolvente elimina la necesidad de un marco y está listo para colgar en tu pared cuando llegas a casa!


Valor Estimado: $60.00

Picnic Cooler Tote item
Picnic Cooler Tote
$40

Puja inicial

Picnic cooler tote complete with a bottle of Merlot from Orfila, Set/4 Acrylic Dinnerware, and a cribbage board to complete your perfect outing! Bonus - a few chocolates - because who doesn't like chocolate?!

Est Value: $120

CWC Wolf Coffee Package item
CWC Wolf Coffee Package
$50

Puja inicial

Who doesn't love a good, hot cup of coffee? Start off your morning with a cup of caffeine to get you jump started and then end your day with some decaf to warm you up before bed. Of course, you have an apron to make some cookies, too!

Total Retail Value: $99.00

Hummingbird Basket item
Hummingbird Basket
$50

Puja inicial

There's a simple joy that comes from sipping tea and watching the "chihuahua's of the sky" - zipping about, drinking their yummy nectar, chittering at each other, and hovering in mid-air! This basket has hummingbird feeder and bottle brush cleaner, food, 2 mugs, and a porcelain hummingbird ornament.

Retail Value: $96.00

CWC Canis Totem Bundle item
CWC Canis Totem Bundle
$30

Puja inicial

Take home our best selling Canis Totem merchandise! You'll get a Totem magnet, canvas bag to show off your support for CWC, and you can pick the t-shirt size of your choice!

Retail Value: $61.00

Bigfoot Collection item
Bigfoot Collection item
Bigfoot Collection
$75

Puja inicial

Calling all Bigfoot believers!! This handmade, one of a kind quilt, measures 58"x70" handcrafted by C.Barnett, and donated by former volunteer, Bridget Barnett.  Don't miss this opportunity to pull on these cozy socks, snuggle up in your quilt, and get started on the King of the Forest Sasquatch puzzle!


Retail Value: $42.00 Merch

Quilt: Priceless!

Plaid Blanket & Pillow + Wolf Watercolor Pillow item
Plaid Blanket & Pillow + Wolf Watercolor Pillow
$30

Puja inicial

Este acogedor cesto incluye un juego de mantas y cojines de peluche a cuadros a juego de Carsten, y una bella almohada de acuarela de lobo. ¡Perfecto para tus acogedoras noches de invierno en casa!

Valor minorista: $82.00

Djembe Drum item
Djembe Drum
$50

Puja inicial

Se trata de un Djembe grande con cuerda afinada y una cabeza de tambor de piel de animal de 12" de diámetro, tallado a mano desde Ghana, África Occidental. Generosamente donado por uno de nuestros partidarios, sería una hermosa adición para el baterista que llevas dentro, o simplemente una gran pieza de exposición en tu hogar.

Valor estimado: $250

Ironwood Wolf Sculpture item
Ironwood Wolf Sculpture item
Ironwood Wolf Sculpture
$50

Puja inicial

Esta escultura de lobo bellamente tallada seguramente será una pieza llamativa en cualquier habitación.

Valor minorista: $255.00

Ironwood Domino Set item
Ironwood Domino Set item
Ironwood Domino Set
$20

Puja inicial

Este juego único ofrece la diversión de los dominós tradicionales al tiempo que sigue siendo una hermosa obra de arte.

Valor minorista: $71.00

Trivet - "Be Still And Know" - Artwork by David Arms item
Trivet - "Be Still And Know" - Artwork by David Arms
$20

Puja inicial

Elaborado a partir de mármol italiano tumblado de 8" x 8", cada posavasos es único en textura y detalle. Presenta un respaldo de corcho y está impreso a mano en los EE. UU. Una hermosa combinación que combina arte y artesanía de David Arms, en un recuerdo funcional para tu hogar.

Valor minorista: $49.00

Collar - Peridoto y Ágata item
Collar - Peridoto y Ágata
$125

Puja inicial

Este collar bellamente elaborado, presenta una auténtica piedra preciosa de ágata engastada en plata esterlina con un doble hilo de cuentas de peridoto adornando el collar.

Generosamente donado por el Julian Mercantile ubicado en nuestro pequeño pueblo de Julian.

Valor minorista: $300.00

Juego de Joyería del Suroeste Carolyn Pollack item
Juego de Joyería del Suroeste Carolyn Pollack
$175

Puja inicial

Inspirada en el espíritu y la belleza del Suroeste Americano, la diseñadora Carolyn Pollack captura su rica estilo de vida e historia a través de sus joyas occidentales. Este nuevo juego de plata esterlina .925 cuenta con auténtico jaspe en todo, incluyendo un collar Concha y pendientes a juego perforados. Hermosamente empaquetado en una caja de regalo con bolsa de tela y tarjeta sobre la colección.

Valor minorista: $600+

Bolso de Cuero, “Lobos al Anochecer” — por Anuschka item
Bolso de Cuero, “Lobos al Anochecer” — por Anuschka item
Bolso de Cuero, “Lobos al Anochecer” — por Anuschka item
Bolso de Cuero, “Lobos al Anochecer” — por Anuschka
$120

Puja inicial

Un impresionante bolso de cuero mediano pintado a mano de Anuschka, con la cautivadora obra de arte “Lobos al Anochecer.” Cada bolso es una obra maestra portátil única —bellamente elaborada y generosamente donada para este evento.

Valor minorista: $308.00

Fogón - Hierro item
Fogón - Hierro item
Fogón - Hierro
$125

Puja inicial

Este impresionante fogón Bird of Prey (elaborado por Patina Products), donado por Layne Labs, presenta un intrincado diseño de ave de presa que captura el espíritu de la naturaleza. Perfecto para reuniones al aire libre, combina arte y durabilidad para crear una llamativa pieza central que celebra la naturaleza y la artesanía.

Valor minorista: $375

Adornos de Lobo de Edición Limitada de Bradford Editions item
Adornos de Lobo de Edición Limitada de Bradford Editions item
Adornos de Lobo de Edición Limitada de Bradford Editions
$10

Puja inicial

Un conjunto único de adornos con una ornamentada miniatura de lobo sobre una esfera de color cielo enmarcando una espectacular imagen de lobo. Esta pieza creativa añade una presencia calmada, pero salvaje, a tu estilo navideño. Aunque hay dos aquí, hay otros conjuntos para coleccionar y completar toda la experiencia.

Bradford Editions Limited Edition Ornaments Wolf item
Bradford Editions Limited Edition Ornaments Wolf item
Bradford Editions Limited Edition Ornaments Wolf
$10

Puja inicial

Conjunto único de ornamentos con una miniatura ornamentada de lobo en la parte superior de una esfera de color cielo que enmarca una imagen espectacular de lobo. Esta pieza creativa añade una presencia tranquila, pero salvaje, a tu estilo festivo. Aunque hay dos aquí, hay otros conjuntos para coleccionar para tener toda la experiencia.

Bradford Editions Limited Edition Ornaments Wolf item
Bradford Editions Limited Edition Ornaments Wolf item
Bradford Editions Limited Edition Ornaments Wolf
$10

Puja inicial

Conjunto único de ornamentos con una miniatura ornamentada de lobo en la parte superior de una esfera de color cielo que enmarca una imagen espectacular de lobo. Esta pieza creativa añade una presencia tranquila, pero salvaje, a tu estilo festivo. Aunque hay dos aquí, hay otros conjuntos para coleccionar para tener toda la experiencia.

Orchard Hill - Certificado de regalo para 2 noches de estancia item
Orchard Hill - Certificado de regalo para 2 noches de estancia item
Orchard Hill - Certificado de regalo para 2 noches de estancia
$250

Puja inicial

Orchard Hill es el principal hotel boutique de Julian, que combina el encanto rústico con la comodidad moderna.

Tarjeta de regalo para estancia de 2 noches hasta $800

Válido del 7 de noviembre de 2025 al 7 de mayo de 2026 - No válido los fines de semana ni festivos

Certificado de regalo - Restaurante Romano's item
Certificado de regalo - Restaurante Romano's item
Certificado de regalo - Restaurante Romano's
$50

Puja inicial

El Restaurante Romano's en Julian, California, sirve auténtica cocina italiana y siciliana en un entorno cálido e acogedor. Querido tanto por los locales como por los visitantes, es el lugar perfecto para disfrutar de platos clásicos de pasta, pizza de horno de leña y vino de calidad en el corazón de Julian.

Certificado de regalo de $100

Certificado de regalo - Tienda de Vestidos de Kathy item
Certificado de regalo - Tienda de Vestidos de Kathy
$10

Puja inicial

Certificado de regalo de $25 para la Tienda de Vestidos de Kathy ubicada en Julian, California.


La Tienda de Vestidos de Kathy en Julian ofrece una encantadora selección de vestidos elegantes, accesorios y hallazgos únicos. Conocida por su servicio amigable y su ambiente boutique, es el lugar perfecto para descubrir algo especial en el corazón del histórico pueblo de Julian.

Kahoots Gift Basket item
Kahoots Gift Basket
$35

Puja inicial

This gift basket is the perfect gift for any dog lover. Included are treats, toys and food for dogs of all sizes.

Valued at over $100

Photo - Wolf Kisses item
Photo - Wolf Kisses
$35

Puja inicial

Photo - Family Love item
Photo - Family Love
$35

Puja inicial

Painting - Archived Wolf Center Concept Art item
Painting - Archived Wolf Center Concept Art
$100

Puja inicial

Trader Joe’s Gift Basket item
Trader Joe’s Gift Basket
$15

Puja inicial

¿Sabías que? ¡Recaudamos fondos con Zeffy para asegurar que el 100% de tu compra vaya a nuestra misión!